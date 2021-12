Que ayer falleció el cantante boricua Paquito Guzmán. Muchos recuerdan sus temas como "Atrevida" y "25 Rosas".

Que con doblete de Paula Escobar, el Tauro FC venció 2-1 a las chicas del Plaza Amador y ganaron la Liga Femenina de Fútbol.

Que hoy hace 63 años se publicó la primera edición de Crítica. El diario fue fundado el 10 de diciembre de 1958, por el Dr. Gilberto Arias Guardia, el "Zorro Plateado". ¡Mi jefecito "El Griego" tendrá un almuerzo virtual con su personal!

Que en redes ayer circulaba reportes de denuncias sobre presuntas agresiones sexuales en el Smithsonian.

Que el abogado Rubén Castillo fue electo nuevo presidente del Conep.

Que a Senafront se le prenderá el rancho por la charla de sexología. ¡Preparen control de daños!

Que ayer reportaron el deceso del patólogo Juan Ramón Arosemena a causa de un infarto.

Que por la falta de agua el 7 y parte del Día de la Madre el gran culpable fue Ensa, pero el muerto se lo tiraron al Idaan.

Que el fotógrafo Demetrio "El Moña" Montenegro se chocó y será sometido a una operación de la cadera.

Que "Cabeza Tibia" viaja hoy a Santo Domingo para reunirse con Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y Carlos Alvarado Quesada, de Costa Rica. ¡Merengue apambichao!

Que la Sala Tercera de la Tremenda Corte falló sobre 14 demandas de indemnización que según algunos favorece a los de Santa Mónica en el tema de Juan Hombrón. ¡Pepito Vásquez fue el ponente!

Que la gente del MOP de Veraguas, tras la publicación en Crítica digital de los huecos en la Montañuela, en Atalaya, corrieron a taparlos por cuarta vez.

Que en El Machetazo de San Miguelito, si a un cliente se le pierde el tiquete de caja tras pagar su mercancía, no hay manera de que se pueda llevar lo que compró. Tienen cámaras por todos lados, no dan bolsa, hay que llevar el empaque y es ilógico que de la caja a la salida donde no hay mercancía en el corto trayecto, alguien se pueda robar algo. ¡Suerte que la cuenta era de solo $13!

Que alguien pregunta qué se hizo el tal Aron del caso de las vacunas chimbas. ¿Lo buscaron?

Que cómo avanza la denuncia del "C3 Bailarín" ante "La Sombra" Caraballo para investigar al que filtra los proyectos de la Tremenda Corte. ¿Pacto de no agresión?

Que ahora surge un estudio que indica que el #Covid-19 afecta más a los gordos, porque infecta tanto a células grasas como a células inmunes dentro de la grasa corporal.

Que finalmente el gigante inmobiliario de #China: Evergrande incumplió el pago de intereses de bonos. ¡Esa compañía tiene $300 mil millones en pasivos!

Que subastaron en $471 mil la primera edición de "Harry Potter y la piedra filosofal".

Que la directora de la Lotería se mantendrá en el cargo probablemente hasta que acabe la investigación que adelanta el Ministerio Público, anunció "Cabeza Tibia".