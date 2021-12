Que en Ecuador hay 150 pacientes bajo vigilancia porque detectaron a un pasajero con la variante #Omicron en un vuelo procedente de #Panamá. El hombre estuvo en Sudáfrica.

Que Stephen Curry alcanzó 2,974 triples en su carrera, uno más que la marca del retirado Ray Allen.

Publicidad

Que ahora se lanza la versión # 3 acerca de la segunda no culpabilidad a favor de "El Loco". Ahora fue por un depósito en un banco a favor del esposo de una Juez. ¿Cuándo será la versión 4?

Que la cantidad fueron 200 mil y se depositaron en una cuenta de un banco que no se puede rastrear, pero todo el mundo conoce la cantidad y el nombre del banco. ¡Sean serios por favor!

Que ninguna versión de la no culpabilidad será que "El Loco" es inocente, o los abogados defensores fueron mejores que los fiscales y querellantes o que "Harry Paranpan" presentó un pésimo caso.

Que aunque usted no lo crea el programa "Hablando de Frente" tiene más vistas en Youtube que cualquier otro programa de opinión de Telemetro y TVN. ¡Xuxa. Apaga y que se vayan!

Que Abelito pregunta si los supuestos 200 mil fueron para una Juez o para las 3 Jueces de la segunda no culpabilidad, para las Tremendas Jueces que no admitieron casación, para el Magistrado que no avaló la anulación o para los 3 Jueces de la primera no culpabilidad. ¡GaDeJo!

Que el profesor "Cabreado" reconoce que si no hay una coalición, "RM" será presidente y sin gastar un real en propaganda. ¡Bueno, ustedes se la han hecho durante 7 años!

Que la industria de conciertos volvió a encender sus motores luego que en marzo de 2020 se apagaran por la pandemia. ¡Cientos de empleos están siendo reactivados!

Que los ñames Carlos Raúl Piad, quien fue jefe de campaña de "Blandoncity" Toti "Panda" reunidos esta semana con "La Katrina" Katleen. ¿Cuadrando apoyo?

Que el PRD realizará el 27 de marzo las elecciones para escoger a sus delegados al congreso.

Que ayer 37 jugadores de la NFL dieron positivo con #Covi-19.

Que el tiempo pasa rápido Ya hace 30 años se produjo la disolución de la URSS.

Que Paxlovid, la píldora de Pfizer contra el Covid redujo la hospitalización y muerte en 89% en pacientes de alto riesgo.

Que la DEA ofrece una recompensa de $5 millones por información que lleve a la detención de Chuen Fat Yip, un ciudadano de #China, considerado uno de los principales abastecedores de precursores químicos como el fentanilo al Cártel de Sinaloa. El sujeto residía en #Wuhan.

Que de enero a noviembre han pasado por el Aeropuerto de Tocumen 7 millones 967,142 pasajeros. El año pasado a causa de la pandemia hubo un descenso del 70.11%.

Que el concierto de "Íntimo" de Roberto Delgado & Orquesta con "Pan con Pan" se realizará el 28 de diciembre. ¡Ah, y no es Inocente Mariposa!

Que una gran cantidad de niños y hasta familias enteras se observan en las aceras de las avenidas de la capital dedicados a la economía informal o a pedir caridad. ¡Un gran problema social!

Que Conato propondrá un aumento de entre el 21% y 22% del salario mínimo. ¡Hoy la gente del Suntracs tiene un piqueteo frente al Mitradel, por el mismo tema!

Que ayer trabajadores del sector transporte protestaron ante el ministerio de Doris, la de los "Zapatos". Alegan que les mantienen los contratos suspendidos unilateralmente y de hecho.

Que la Ampyme le contestó al procu "Rigoleto" que la Antai certificó que ellos cumplen con las normas de transparencia y acceso a la información y le aclara que no están facultados para revelar datos personales de los beneficiarios de los programas de Capital Semilla.

Que "Pie Grande" Pérez y Alma-Gedón estarán hoy a las 2:00 p.m interponiendo una querella en el despacho de "La Sombra" Caraballo.

Que suenan tambores de guerra por SerTV. ¡En guerra avisada no muere soldado!

Que dentro de la población con Discapacidad, nació el Movimiento "Nada de Nosotros sin Nosotros, ciudadanos que piensan, hablan y deciden". Según sus voceros tienen propuestas realistas en el tema de trabajo, salud y educación.

Que los javerianos de 1990 realizaron el 9 un "Let 's Party", en el club de Yates y Pesca. ¡Un jodedor preguntó si "Tortugón" asistió!

Que Jean Marcel Chéry cuestiona que el diario de la 12 de octubre en su lobby por el matrimonio entre homosexuales al afirmar que solo los gobiernos corruptos de América Latina, no han aprobado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¡Ay, xuxa!