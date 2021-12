Que hoy temprano en la mañana se reunirán con "El Loco" los directivos de los medios que apoyaron la difamación del video editado por los FOCOpeados y así por fin fumar la pipa de la paz. ¡Por supuesto que es una inocente mariposa! Pero no de parte de "RM".

Que hay una pregunta pendeja: ¿cuál es la capacidad de contagio de un baile en un parking al aire libre versus un baile en un hotel con aire acondicionado?

Que otro bobo pregunta si el incremento del #Covid-19 en Coclé obedece a los casos de #ómicron detectado en Minera #Panamá.

Que ahora la propuesta es bajar a siete días la cuarentena por contagio del coronavirus.

Que "Sombrerito" no sabe si va a la reelección, pero amagó donde el Profesor "Cabreado" en postularse si "Gaby Cell" se tira para utilizar la plataforma del CEN del PRD para una candidatura presidencial.

Que palabras más, palabras menos, "Sombrerito" alegó que el "GobierNito" está llenos de nalgas tiernas y que deben darle paso a la experiencia. ¡El problema fundamental del PRD, es que en los 10 años que estuvieron fuera del gobierno, el mundo cambió tecnológicamente y ellos se quedaron atrás!

Que la Arquidiócesis de Panamá alerta que estafadores están solicitando donaciones a través de hojas membretadas manipuladas y falsificando firmas. ¡Eso no es de Dios!

Que Danielito "El Travieso" de #Nicaragua se las manda con eso de entregarle a #China todos los bienes que tenía #Taiwán en ese país centroamericano. ¡Increíble!

Que en la sesión del Consejo Municipal de David solo 2 representantes -ambos del ñameñismo- se opusieron a la aprobación del presupuesto para el año 2022 de esta municipalidad.

Que el diario de la 12 de octubre terminará el 2021 tirando la línea a "La Sombra" Caraballo sobre el principio de especialidad a favor de "El Loco" y poniendo a USA por delante. ¿Cuál es el frulo?

Que si el 9 de noviembre de 2021 hubiesen condenado a "RM" seguro que el Principio de Especialidad no sería tema. Hasta ahora no les han resultado las 4 teorías de la conspiración para tumbar la segunda unánime no culpabilidad.

Que lo cierto es que "El Loco" fue extraditado (voluntario o no) para un único proceso que terminó el 9 de noviembre de 2021. Luego de terminado ese único proceso habría que ver lo del año, si podía salir del país, etc. Pero meses antes lo indagaron en otros procesos. ¿Entonces?

Que por los lados del Sheraton hay una pelea de accionistas.

Que un chusco pregunta si es verdad que "Guayabera" Blasser se mudará de Panamá.

Que en Colón los tranques no se aguantan y los inspectores de la ATTT dirigen el tránsito desde una plaza privada.

Que en la Tremenda Corte están haciendo calistenia "Cerpadem" Arrocha e "Indecisión" Vásquez. Lo que no se entiende es para qué calientan motores, si entre los 9 que votaran hay 5 damas.

Que aseguran que #China ha creado un fiscal de inteligencia artificial que puede identificar delitos de evasión fiscal y otros.