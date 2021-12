Que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención de Teresina Vigil Pérez, imputada por delincuencia organizada tras la “Operación Damasco”.

Que mi jefecito "El Griego" -en esta misma columna del 25 de Diciembre- vaticinó que antes de fin de año llegaríamos a 2,000 casos de Covid y ayer pasó. ¡A que no adivina los 4 números de El Gordito!

Que desde hoy terminan los contratos de trabajo modificados tras la situación de cierres originados por la pandemia del #Covid-19, pero conforme al artículo 159 del Código de Trabajo, se pueden dar nuevas reducciones de jornadas a causa de la crisis, pero con un plan establecido para la recuperación, con fecha límite y sin vendedores de humos.

Que termina el período constitucional de Nanchy "El Santísimo" y del "Cecs" Fábregas en la Tremenda Corte. Ambos estuvieron en la Presidencia, uno como encargado y otro electo como titular.

Que Nanchy, "El Santísimo" será recordado por las expresiones que dijo "La Espía" Isolda y que le endosaron: ¡me grabaron, me grabaron, se va a caer!

Que el "Cecs" Fábregas cumplió 8 de los 10 años como Presidente de la Sala Contencioso Administrativa y deja como huella el seguro médico colectivo.

Que viene ahora el muñequeo y dobladera de brazos para la Presidencia de la Tremenda Corte. Las damas son mayoría y aunque no votarían en bloque, se vislumbra que volverán a mandar en la Sala Penal.

Que hoy llega a los "Sin Cuenta", el exembajador Jorge Isaac Chandeck, quien tendrá una mesa abierta en el Madero, donde será el paganini del desayuno de todos los amigos que se acerquen. ¡Jooo, será que piensa que se ganará el último Gordito del año!

Que en el Oeste a partir del 2 de enero suspenden las actividades bailables. Le echan la culpa al ómicron. ¡Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma!

Que ayer los hisopados en el centro de Parque Lefevre demoraban una eternidad. ¡Si alguien no tenía Covid-19, en las horas de espera se le pegaban todas las variantes que han surgido y hasta las que no existen!

Que en Xi'an #China llevan dos semanas de encierro y han contabilizado más de 1,000 casos en la ciudad de 13 millones de habitantes.

Que se han disparados las alertas ante la detención en Hong Kong de Chung Pui-kuen y Patrick Lam, exeditores de Stand News, un medio de comunicación a favor de la democracia en esa región de #China, que son acusados de sedición.

Que ya algunos países contemplan que ante lo leve del ómicron, se puede analizar la opción de la inmunidad de rebaño con un "modelo de infección masiva".

Que finaliza el 2021 y debemos dar gracias a Dios, porque al menos estamos vivos. Siempre hay esperanzas de que las cosas mejoren, pero cada uno y todos debemos hacer un mayor esfuerzo para salir del hueco en que estamos. Un consejo para el 2022: ¡no seamos tan tóxicos!. Eso nos frena individual y colectivamente. ¡Un abrazo a todos!