Que #Panamá con un crecimiento de 8.2% estimado para el 2022, es de los países de América Latina cuyas economías están mejor preparadas para enfrentar el año.

Que ayer durante los actos por el 218 aniversario de la independencia de Haití hubo un tiroteo y se tuvo que evacuar al primer ministro de Haití, Ariel Henry.

Que falleció el profesor Raúl González, quien fungía como defensor de los universitarios y propulsor de la Constituyente Originaria. Se contagió de Covid-19. Era graduado en la URSS, fue miembro de la escuela de cuadros del Partido del Pueblo.

Que en Israel se detectó el primer caso de “flurona”, la infección simultánea de gripe y Covid-19, una combinación de virus que duplica la posibilidad de enfermedades graves y mortalidad. ¡Lo que nos faltaba!

Que a los panameños cuando llegan a Tocumen con su código QR de la AIG, se les dice que el sistema no lo lee, los mandan donde un funcionario del Minsa que al ver la tarjeta de vacunación completa no sabe qué hacer, y los ponen a llenar el formulario por 2da. vez, pero como el sistema nuevamente no reconoce el QR, por cansancio les dicen que pasen. ¡Coño arreglen eso con un ingeniero informático y usen la cabeza!

Que la querella contra Chanis está que pica y se extiende. Aseguran que hay 7 paisanos y un italiano que compraron boletos para una cena a la que nadie quería concurrir. ¡Ay, xuxa!

Que las entidades y empresas dedicadas al aseo en los distritos de Panamá y San Miguelito deben hacer un esfuerzo para recolectar las toneladas de basura que se observan en todas las calles de los corregimientos. ¡Todos los años con la misma cosa!

Que la candidata que alega tener el apoyo del Palacio de Las Garzas para lograr la presidencia de la Tremenda Corte, no es muy bien querida por los lados del Palacio Gil Ponce.

Que hoy es la instalación en la "Cueva" de la 5 de Mayo. Los engomados que lleven su cargamento de menta para disimular el aliento etílico.

Que Alfredo Vallarino le pide a sus "amigos" en el Consejo de Seguridad que no jueguen con candela, porque dos años pasan volando. ¿Será por Medusa?

Que Marco Aurelio le está cobrando por Twitter $45 mil al Tío Homero Simpson por siete peritajes en el caso contra "El Toro". ¡Está en espera al igual que la DGI!

Que "Mimito" Ulloa ofició ayer en la parroquia María, Madre de Dios, en la urbanización Don Bosco, la primera misa del 2022.