Que "La Sombra" Caraballo pedirá al Consejo de Gabinete las actas del 20 de diciembre de 2016, cuando "Tortugón" le pidió a tres magistrados de la Tremenda Corte que les soltaba el presupuesto, si condenaban en todos los casos que los fiscales de "La Espía" Isolda armó contra los del gobierno de "El Loco". Lucy ya dio las pistas.

Que las autoridades médicas deben verificar el protocolo de atención a los pacientes Covid-19, porque con menos del 1% de los afectados con el virus que son hospitalizados, los decesos están muy altos. ¡Sucre y Lao deben hacer una revisión!

Publicidad

Que los Censos de Población y Vivienda tendrán un costo de $45 millones y se realizarán en el último trimestre del año. Se van a contratar 7 mil empadronadores que ganarán $700 mensuales por dos meses. No se va a inmovilizar al país para esa labor.

Que anoche se superó el conflicto entre la Iglesia y algunos feligreses que conllevó al cierre de la Iglesia de Portobelo. Tuvo que intervenir el ministro de Cultura. Carlos Aguilar, la Gobernadora de Dale, el Alcalde y el jefe de la Policía de Colón, para reunir a la administración eclesiástica y moradores.

Que ahora hay un movimiento de "Libertad de Expresión" que busca recoger contra la presentación de Benito Antonio Martínez Ocasio, que no es otro que "Bad Bunny". ¡Xuxa, y yo que quiero escuchar a "Callaíta"...ella no era así, no era así, no sé quién la dañó!

Que "Cheito" Castillo fue a preguntar por un pasaje ida y vuelta a Nicaragua por "Patrón Airlines" para el 15 de febrero y le sale en $3,000. ¡El siervo de Dios, exclamó: ¡xuxa a ese precio viajo 6 veces a Madrid o mejor me voy a pie hasta Managua! ¿Quién le pone el cascabel a ese gato?

Que los clientes de los "Buenos Vecinos" alegan que los problemas con ese banco, ya son tan constantes como los apagones en Panamá Oeste.

Que el periodista James Aparicio Padre permanece hospitalizado a causa de una leve neumonía. Si el tratamiento cumple su propósito, en dos días estará de vuelta en casa. ¡Pronta recuperación!

Que mañana a las 10:00 a.m en el Paraninfo de la Universidad de Panamá habrá un homenaje póstumo al camarada Rubén Darío Sousa.

Que al "Irritado" ahora no le aprobaron traspasar 4 frecuencias de Green Emerald Business a Aproinsa. ¡Ese fue un traspaso de Ritter a Ritter!

Que Nicolás Muñoz anotó ayer su gol 300 y está a una anotación del récord centroamericano de 301 tantos del guatemalteco Juan Calos "Pin" Plata.

Que David Ortiz, el " Big Papi" el martes fue elevado al Salón de la Fama y ayer mismo tiró su número: el 34 en el primer premio de la Lotería.

Que los astrónomos han encontrado un objeto "misterioso" que lanza ondas de radio al espacio cada 18 minutos. Se ubica a 4,000 años luz de distancia.

Que la nueva camioneta Maverick de Ford a un precio de $20 mil ha tenido tanta demanda que el fabricante se vio obligado a dejar de tomar pedidos hasta el 2023.