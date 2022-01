Que ahora que se suspendieron los carnavales es seguro que venga otra circular de la nueva Directiva de la Tremenda Corte. ¿Y cuándo sacan los fallos pendientes?

Que las asociaciones de jueces y Magistrados le enviaron notas a la nueva Junta Directiva de la Tremenda Corte preocupados por la forma en que desean implementar la carrera judicial.

Que el Gabinete donde "Tortugón" presionó a tres magistrados de la Corte para que fallaran en contra de funcionarios del gobierno Martinelli, se realizó el 20 de diciembre de 2016.

Que "Stalin" Mulino destaca que lo del Principio de Especialidad, ratifica letra y espíritu del Tratado. Recuerda que como Canciller le tocaron varias extradiciones de panameños y jamás se anidaron dudas al respecto. El forzamiento de la ley y de los casos que hemos vivido, deben dar paso a comprender que la Ley es igual para todos.

Que el Minsa y la CSS deben entender que no todo es vacuna, hay que mejorar los protocolos de atención de pacientes Covid-19, porque se están dando demasiados decesos diarios.

Que desde el colectivo de los verdes alegan que el emprendedor de Cañazas, no tiene tiempo para sus adversarios y seguirá su norte como un político diferente.

Que ayer en la audiencia de New Business en la amplia sede del Parlatino, solo dejaron entrar a un periodista de "La Prensa". ¡Xuxa, por lo menos disimulen!

Que para los que no lo saben, en la audiencia intermedia no es indispensable la presencia de imputados. Ayer de 35 solo estaban 4. ¡Lean, las letras no muerden!

Que en Wuhan se descubrió una nueva cepa de coronavirus que temen que pueda dar el salto de animales a humanos. La nueva cepa la llaman "NeoCoV".

Que las familias de las norteamericanas Debra Velleman y Sue Borries desaparecidas el 3 de enero en las aguas de Chame, decidieron realizar esfuerzos de búsqueda por su cuenta.

Que una firma de Toronto, Canadá recaudó los fondos necesarios para completar la construcción de 122 condominios en Punta Chame Eco Beach Resort.

Que el poeta y dramaturgo René de Obaldia falleció ayer a los 103 años. Formaba parte de la Academia Francesa desde 1999. Era hijo de panameño y madre francesa.

Que los Astronautas de los Santos ya están en República Dominicana para la Serie del Caribe que arranca hoy ante los Criollos de Puerto Rico.

Que ayer los controladores aéreos protestaron ayer en los predios del aeropuerto de Albrook.

Que el fotógrafo Jorge "El Colorao" Silot fue picado por el insaciable ómicron.

Que el repre Nicolás Barrios debe aclarar eso de que tiene 30 años de licencia con sueldo.