Que AMLO le dio duro a la Mouynes y nos cambió a Pedro "Tuco" por Jesusa, reconocida lesbiana que no se anda con cuento al momento de hablar. ¡En cualquier momento llaman a consulta al "Príncipe Naranjas"!

Que estamos viviendo las "48 horas con México". Ayer AMLO anunció que nos manda a Jesusa; los Charros de Jalisco vencieron 1-0 a Los Astronautas de Los Santos y hoy nos vemos las caras en el fútbol.

Que "Cabeza Tibia" regresó de su cuarentena y ayer estuvo en la inauguración del hospital de Costa del Este.

Que "Tortugón" salió ayer a desmentir al New York Times y alega que no tiene nada que ver con Pegasus e Israel. ¡Las operaciones de inteligencia no se comentan!

Que preguntan si el alcalde de David está picado o no con el bicho. ¡Habla Tonin!

Que se comenta que la magistrada "Gucci 2" bajó a dos magistradas a juezas de circuito. A otro magistrado de un tribunal le dijo que debe irse y a una jueza le dieron un ascenso irlandés y la mandaron al instituto de Judicatura, a una asesora legal la fusilaron y hubo cambios en prensa. ¡Ya le vaticinamos a "Cabeza Tibia" que más temprano que tarde, le van a cantar: ¡Tú te vas a arrepentir!

Que ayer falleció Alfonso Fraguela Rebolledo, padre del abogado y comunicador Alfonso Fraguela González. ¡Deseamos fortaleza para su familia y amigos ante esta sensible perdida!

Que en David hay barriadas que no tienen agua desde hace 10 días. ¡Se bañan con menticol y hacen la mayor y la menor en el patio!

Que toda esta semana hasta el sábado se esperan máximas mareas en el Pacífico. ¡Eviten tragedias!

Que en enero hubo 23 homicidios menos que similar mes del 2021. Ayer fueron capturadas nueve personas vinculadas a homicidios por la Policía Nacional y la gente del Fiscal Baloyes.

Que el acceso público al cerro Ancón estará cerrado hasta el 23 de febrero por trabajos en la rehabilitación del camino hacia la Torre de Comunicaciones ubicada en la cima de esta área protegida.

Que Rubén "El Cholo" Castrejo celebró ayer sus "Sin Cuenta" y se disfrazó de Tigre de Agua para danzar con los leones.

Que Luis Miguel Avila, mejor conocido como "Coquito" se tira hoy la soga al cuello en el Juzgado Civil. ¡Se pierde uno de los solteros más cotizados! ¡Los regalos que los manden por yappy!

Que hoy llega a los "Sin Cuenta" el periodista Francisco "Bergolio" Rodríguez. ¡La fiesta será por los lados del Terraplén!

Que 90 millones de residentes de EEUU se encuentran en el camino de un sistema de tormentas que desencadenará fuertes nevadas.

Que uno de los sindicatos del Canal está cuestionando la contratación de "Pedro Navaja" Mejía.