Que República Dominicana levantó todas las restricciones por el #Covid-19. No hay que usar mascarillas, presentar la tarjeta de vacunación para acceder a los lugares y las restricciones en espacios públicos. Que cada quien asuma su autocuidado. El país tiene 570 mil casos y 4,349 muertos.



Que en cambio, en #Panamá imponemos más vainas para los viajeros y hoy o mañana llegaremos a los 8 mil muertos.

Que el fentanilo es la otra epidemia y la materia prima es enviada de #China a los carteles en #México y es una droga sintética que está matando a la gente. ¡Ojo con eso!



Que "Cabeza Tibia" anuncia que desde hoy y hasta el 21 unos 417,121 panameños cobrarán el Vale Digital.



Que hoy en la reunión del Pleno de la Tremenda Corte, aparte de lo de la interina ex asistente de Magistrada, deberán discutir lo del matrimonio igualitario y lo de acusación sin imputación.



Que después de leer el nuevo comunicado de la Tremenda Corte sobre la asistente de la Cornejo relacionada por la Fiscalía a los "HP", un viejo abogado exclamó que ya ese caso parece un "falso positivo".



Que alguien sabe si el Tío Bobby pagó el casi millón que debe al Tesoro Nacional por lo que fue condenado por la DGI y el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón".



Que "Carne Fresca" se la enfiló ayer nuevamente a "Chalito" Blandón, pero la experiencia mata tiempo y volvió a perder. ¿Quieres Patacón?. No es lo mismo hacerse la víctima que a uno lo vuelvan la víctima.



Que la aclaración de la Tremenda Corte sobre la interina ex funcionaría de la Magistrada Cornejo, ahora trae nuevas dudas. No era cierto que no es parte del Órgano Judicial, sino que todavía lo es. ¡Ya esos escritos están como los escritos de "Pan con Pan"!



Que un chusco pregunta si por manejar emails y estadísticas cobraba lo mismo que quienes hacen proyectos de casaciones, apelaciones, revisiones, amparos, habeas data, inconstitucionalidades y habeas corpus.



Que el Dr. del Ghetto recibió ayer la visita del Príncipe de Akwamu, Ghana, Anthony Bart -Appiah.

Que el Dr. Gerardo Alfaro se despidió como representante de la OPS en Panamá desde el año 2017.

Que a la magistrada "Gucci 2", los de la "Cueva de la 5 de Mayo" le aprobaron $15 millones para reforzar personal de las dependencias que sirven de base a la Carrera Judicial.

Que la ministra "Tiny Winey" reveló que en las elecciones en la comarca Ngäbe Buglé hubo una participación de 29.14%.



Que James Salcedo, el chiricano que el martes bateó el hit de oro contra Metro, es hijo del jardinero derecho Emilio Salcedo y nieto de Emilio Salcedo, boxeador ganador de la medalla de oro en los 54 kgs en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970. ¡Cosas de familia mejeto!



Que el gobernador Palacios condecoró a "Rumbito", el de Sinaproc, con la orden “Presidente Juan Demóstenes Arosemena”.



Que los voceros de Sertracen corrieron ayer a aclarar que el “Cholo Chorrillo”, lucía una Licencia de Conducir legal, pero robada a su legítimo propietario. Junto al resto, este es un pecadillo menor, o no?



Que con la entrada de la empresa privada en el negocio la recolección de la basura, las cosas pueden cambiar. Ya el pliego de la licitación está bajo un análisis de expertos. A la coima, a la corrupción dile no.



Que la Ministra Encargada de Salud, empezó con el pie izquierdo. Para enmendar debe llamar a la diputada Chandler y facilitarle toda la información oficial que reclama.

Que en EEUU temen que los precios del café pueden dispararse fuera de control.



Que En 2021, Florida recibió casi 118 millones de visitantes nacionales de todo EEUU Unidos y los últimos dos trimestres de 2021, el turismo superó las cifras previas a la pandemia de 2019 en un 7%.



Que pasó el día "D" del ataque de #Rusia a #Ucrania.



Que el CDC insinúa que el mandato de máscara Covid terminará la próxima semana.