Que demasiada coincidencia que Jean Brunel, el antiguo agente de modelos en Francia y Jeffrey Epstein, optaran por el suicidio en prisión. ¡Muertos los testigos e involucrados, muerto el caso! ¡Algo muy conveniente para muchos depravados de las elites!

Que Pete Romero se casó antenoche con Dalis Yau, en su residencia de Arraiján. ¡Recordar es Vivir!

Publicidad

Que los clientes del Banco Nacional, en David se quejan que unas toldas que deben servir para proteger del sol a los usuarios, son utilizadas para cubrir las 4x4 de los ejecutivos del banco. ¡Jooo!

Que los chiricanos perdieron dos oportunidades de estar en finales, en el béisbol Juvenil y en las Pequeñas Ligas. En una fueron eliminados por Metro y en otra por Coclé.

Que el IMA donó 1,600 libras de arroz a los centros Hogar San Juan, de Dios, Casa Hogar Soná, Albergue ofrece su hogar y Hogar Santa Isabel, que atienden a niños, adolescentes y ancianos. Del mismo modo entregaron implementos a agricultores que se dedican al cultivo de yuca, ñame, maíz, arroz, en Atalaya y Río de Jesús.

Que el Tauro con goles de Ernesto Sinclair y doblete de Cristian "Klikiti" Quintero venció 3-1 al Plaza Amador.

Que los propios exjefes de la Fuerza Pública cuestionan el uso de los testigos anónimos en la Operación "Furia" que les montaron. ¡Lo jodido es que esa figura la están usando para todos los casos!

Que el abogado Ángel Luis Álvarez revela que en 2018, la Embajada de Francia pidió al Ministro de Salud de #Panamá, que una millonaria licitación de medicamentos no le fuera otorgada al proponente más barato sino a un distribuidor “exclusivo” con el precio más alto. ¡"Abril y Mayo" accedió!

Que Felipe Argote advierte que el Teletrabajo no mueve la economía. Comen en casa, no se visten y no gastan en transporte.

Que el "Rayo" Fonseca alega que en su caso no hay una sola prueba en su contra. En Odebrecht hay muchas, cheques de coimas con nombre y apellido. ¿Por qué este caso no avanza y el nuestro sí? ¡Que me parta un rayo si es mentira!

Que para la semana entrante, se esperan múltiples aclaraciones de "Pan con Pan" sobre la interpretación de sus declaraciones dominicales. ¡Mejor que le pregunte a Madame Kalalú en su bola de cristal qué ve!