Que el analista Pedro Sittón exclamó que mientras el mundo está pendiente de la invasión de #Rusia a #Ucrania, el "Pan con Pan" sale a aclarar lo aclarado de lo aclarado que dijo, pero no dijo y de paso tilda de estúpido a una mayoría que no entiende al illuminati. ¡Reir, para no llorar!

Que Jorge Isaac Chandeck, quien fuera 12 año cónsul en Ucrania, prepara una ofensiva local para respaldar al pueblo ucraniano. Habrá volanteo y distribución de banderas de la nación invadida. ¡Otro grupo convoca a una protesta hoy al mediodía en el parque Urracá!

Que para finales de mayo o inicios de junio, arranca el campeonato nacional de béisbol mayor.

Que seis panameños han sido trasladados a otros países de Europa y 7 han decidido permanecer en Ucrania.

Que varias playas de #Panamá figuran entre las mejores de Centroamérica: Santa Catalina, isla Robinson y Reg Frog.

Que buscando tierras de libertad, ya no son solo cubanos los que más atraviesan el Tapón del Darién. Ahora: desesperados venezolanos y haitianos, encabezan la lista. Lo arriesgan todo, hasta sus vidas.

Que a los administradores de la Clínica de Urgencias del Seguro Social, en San Carlos, no se les ocurrió mejor época para fumigar sus instalaciones, que los días de carnaval. ¡Cuánta falta de sentido común!

Que es inaceptable lo ocurrido en la Escuela Guillermo Endara, en el Oeste. Urge llamar a los responsables que cobraron grueso, por unas instalaciones defectuosas. Este plantel, de excelencia, no tiene nada….

Que hay dos exdirectores que sí extrañan la institución que encabezaron. Esos son Donderis y Arturito Alvarado. No dejan en paz al Rumbo del Sinaproc.

Que en días pasados el panameño identificó dos tipos de retenes. Uno con 6 unidades, juez de paz y auto oficial. El otro, en calles poco transitadas, con solo dos tongos y una erre de “rebusca”.

Que en México -allá por Monterrey-, vieron al Ingeniero “Rafa” Mezquita visitando su antigua Alma Mater, el Tecnológico. Con tal de que no se le vaya la mano en tacos y tequila, todo estará bien. Enjoy.

Que #China está comprando 700 mil barriles de petróleo iraní todos los días, violando las sanciones.

Que no se descarta que Rusia entre en incumplimiento técnico de sus compromisos, luego de las sanciones financieras.

Que Pompe-Yo propone que el petróleo y el gas de EEUU surtan a Europa, lo que le negaría $50 por barril a Vladimir Putin.

