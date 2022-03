Que mientras el secretario de Estado de #EEUU aplaude a #Panamá por alinearse a favor de #Ucrania, ayer el secretario general del PRD recibió al embajador de #Rusia y declara que debemos ser neutrales. ¡Choque de líneas!

Que ayer, oyentes de emisoras en Chiriquí quedaron boquiabiertos al saber que la Rectora de la UNACHI, cada mes gana más que el presidente de Rusia. Putin: $11.200. La Rectora:$13.700. ¡Ajooo!

Que no todo es disgusto, y protestas, entre los colonenses. La reactivación de los vuelos charters hacia su principal aeropuerto, les alegra. Viene un gran contingente de turistas, desde La Habana, el día 28.

Que el "Tanque de Gas", aunque tarde, ya entendió que los vientos de la “Revocatoria de Mandato” lo pueden dejar sin oficina, y sin silla donde sentarse. Ya le ayudaron a verle el tamaño real a la ola barredora.

Que con los anhelados ajustes en materia de salud, hay muchísima presión. Exigen que no solo se rebajen las medicinas. Urge revisar las altas tarifas de las Clínicas particulares, y los honorarios de los especialistas.

Que la existencia de las llamadas “universidades de garage” vuelve a estremecer el ambiente. ¿Cómo es posible que todavía funcionen? El país entendía que esas irregularidades no se estaban dando hace rato.

Que si Gabino y Magin están manejando 50 mil maracas cada uno para el día de la elección ñame, un chusco pregunta cómo será en el resto de las provincia. ¡Meto!

Que una larga fila hubo en Coclé de aspirantes a policías. ¡Todos quieren ser tongos!

Que se inició la Cuaresma del 2022 y nadie puede dar noticias si Tío Bobby pagó el casi millón que debe a la DGI. ¡Fue condenado en la era de El Tortugón!

Que el fallo de la Tremenda Corte declarando inamovibles a los casi octogenarios profesores universitarios como que no cayó muy bien en la comunidad y sobre todo en los docentes de la UP que ven más lejos el relevo.

Que Mariano Rivera realizará el 12 de marzo el lanzamiento de honor del Juego de Estrellas de la liga Mayor de Béisbol de El Salvador.

Que un día como hoy, pero de 1985, Darío Agrazal lanza no hit no run frente a Herrera por 4-0 con 9 ponches en el Nacional Juvenil. Y un día como hoy de 1990, Coclé vence a Veraguas por 10-0, no hit no run de Robin Moreno, en el campeonato Juvenil.

Que la apertura de agrotiendas del IMA en cada provincia y la realización de agroferias en diferentes puntos del país, fue el tema de una reunión de ayer liderada por Carlos Motta.

Que muy lamentado el deceso de la viceministra académica del Meduca, Zonia Gallardo de Smith.

Que RT dejará de producir en EEUU tras las sanciones impuestas a Rusia por invadir Ucrania.

Que en La Chorrera la gente anda em...fadada por el alza de la tasa de aseo y acusan a Tomás y a la empresa Emas.

Rolando Blackburn y Michael Amir Murillo anotaron goles para sus equipos en Bolivia y Bélgica.

