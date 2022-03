Que el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados pidió a la Sala Cuarta de Negocios el llamamiento a juicio de una abogada que en un caso de divorcio fue contratada por el esposo y en medio del proceso se cambió para el bando de la esposa. ¡El caso viene dando vueltas desde junio del 2020!

Que todo indica que el serrucho legislativo forzó la renuncia del director del Inadeh, Virgilio Sousa.

Que la bola de ayer era que "Tortugón" va siempre al Parlacen. ¡Bueno se puede juramentar de manera virtual!

Que "Cholo Chorrillo" cumple hoy su primer mes en prisión en Costa Rica.

Que "Ol-Biden" quiere convertir a Colombia en aliado principal no OTAN. ¡Miércoles aquí mismito al lado de "Macondo" por si hay problemas!

Que en los hogares panameños deben ir viendo cómo reducen el uso de autos y caminar o viajar en Metro, porque el aumento de la gasolina es un zarpazo adicional de casi $7 millones semanales al bolsillo de todos.

Que la Tremenda Corte no admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución de los tres chiflados del TE que no revocó la decisión de "Orejita" Roux de no convocar a una convención extraordinaria del CD.

Que la Sala Segunda Penal de la Tremenda Corte condenó a la presidenta del Primer Tribunal Superior Civil en un caso de colisión por daños al guardafango y defensa de otro auto.

Que "Pan con Pan" le recomendó a #Residente que deje la pelea con Balvin, porque "águila no caza mosca".

Que 700 quintales de cebolla coclesana fueron recibidos por el IMA para el Plan Panamá Solidario.

Que el Idaan anuncia que mañana estarán sin agua La Unión, Alto Lindo, vía Transístmica desde Chilibrillo hasta el Camping Resorts, Tomas Arias, La Cueva, La Esperanza y Las Vegas. ¡Gorgojos!

Que en Cuba ayer en los predios de la embajada de Panamá había más policías que aseres buscando visa ante el "Ñato" Rivera. ¡Caballero!

Que Svetlana, la madre de la supuesta hija secreta de Putin, controla una propiedad en Mónaco a través de dos empresas pantalla panameñas que, a su vez, controlan una tercera firma en Tórtola, en las Islas Vírgenes.

Que próximamente presentarán el hábeas corpus "sin cuenta a favor" de West Valdés, por estar 60 meses detenido sin audiencia preliminar y para que se le permita ser atendido por un médico.

Que muchos comentarios sobre la Juez que consideró las 40 recomendaciones del GAFI, disposiciones legales infringidas para fundamentar una decisión judicial.

Que un chusco alegó que lo peor es que la Juez que fundamentó una decisión escrita en las 40 recomendaciones del GAFI, cree que por eso Panamá quedará fuera de la lista negra.

Que dejar a West Valdés 5 años preso sin audiencia y el desatino de confundir las 40 recomendaciones del GAFI con disposiciones legales infringidas, demuestra que sigue vigente la administración de justicia de "El Tortugón".

