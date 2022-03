Que los panameños, rápido reaccionan. A los políticos que desayunaron ayer en Santiago los bautizaron como la Alianza de “Los transitorios del Tik-Tok”. Es que Yanibel desbanca a Rómulo en un 2X3.

Que le preguntan al "Tortugón", por qué no aplicó eso que le recomienda ahora a "El Loco": "no alimentarse de resentimientos ".

Que Pedro Sittón cuando vio la foto de Blandoncity, Toto, "Arenita" Muñoz, "Orejita" Roux y Brea, exclamó: ¡Joo, eso parece el clásico de los Pony Electorales!

Que la "Katrina" Levy exclamó que fue a la convención de Blandoncity, de quien dijo que el "ego no le cabe en el cuerpecito". ¡Ay, xuxa!

Que "Bolota" o su clon se hicieron ayer viral en las redes. ¡Primero lo mío!

Que ayer cuando vieron a "Arenita" Muñoz con "Blandoncity", varios ñames se preguntaron ¿si ese no fue uno de los responsables de que "El Loco" los echara del gobierno? ¡Dura esa!

Que "RM" exclamó que la reunión de presidentes de partidos en Santiago, parecía el viaje del Titanic. ¡Solo faltaba Leonardo Di Caprio y Rose Dewitt Bukater al ritmo de la canción "My Heart Will Go On".

Que "Blandoncity" dijo en su convención que el gobierno se ha pasado robando, endeudando al país, abultando la planilla y haciendo negocios en pandemia.

Que la Asociación de Profesores acaba de lanzar una histórica advertencia a sus agremiados. Si alguno de ellos está regalando calificaciones, para cobrar jugosas becas y después dividirlas, que vayan parando eso.

Que la Magistrada "Gucci" tras denunciar a un Juez de Niñez y Adolescencia, ahora le sigue la pista a otros tres.

Que en el incidente con Judy Meana, expertos productores de TV, consideran que la gran perdedora fue Susan. En vivo no se puede exhibir a su invitada. ¡Piden que corrija y que no lo repita!

Que NO basta que la Autoridad del Tránsito declare inconsultos los aumentos en el transporte público. Sus Inspectores tienen que salir a frenar esos abusos, y a multar a todos los que quieran robarle al pueblo.

Que ayer Coronado ardía en llamas. No por el calor, sino por el guaguancó de la despedida de soltero que a paipazos canceló la Policía. Unos vecinos juran, que otros vecinos, les agriaron la fiesta, por racismo.

Que para varios comentaristas deportivos, está muy bien que Mariano Rivera dicte clínicas a prospectos salvadoreños, pero estaría mejor que el astro del béisbol, igual se acordara de sus hermanos panameños.

Que al más alto nivel del Casco Viejo, hay disgusto por las 72 horas que demoró el Ministro Sabonge para ir a Tortí y atender a la población. El reclamo era legítimo, tenía la solución y así dejó muy mal al Gobierno.

Que con la seguridad de pilotos y pasajeros, no se juega. Aeronáutica Civil tiene que ponerse seria en este tema. No importan influencias políticas o empresariales, la vida e integridad de seres humanos, es primero.

Que Irasema de Dale enfrentó ayer una ola de críticas a nivel nacional, por el uso de una 4X4 marca Lexus de 160 mil “panchos”, en la Gobernación de Colón. Exageradamente lujosa para la pobreza provincial.

Que en el caso del hijo de Oydén, una pieza falta. Corromper a un funcionario, es un delito gravísimo. Se habla de Secretarias y Asistentes sobornados; pero.. qué pasó con el don que soltó los billetes? Ah, ah?

Que "Ol-Biden" nominó al periodista Lucho Botello como candidato a miembro del Consejo Asesor de Radiodifusión Internacional de la Agencia de EEUU para los Medios Globales.

Que 2.8 millones de pollos y pavos han muerto en el primer mes de la nueva y furiosa gripe aviar en USA.

Que Shenzhen, conocido como el Silicon Valley de #China, ha sido bloqueda por los crecientes casos de #Covid-19.

Que Petro logró la nominación presidencial por la izquierda en #Colombia. ¡Ay, ombe!

