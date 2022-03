Que los robos de identidad, están a la orden del día. Las estafas a incautos, no cesan. Ya no se trata de un solo banco, los casos se están dando al menos en cuatro de ellos. Panameño: basta, no te dejes engañar.

Que desde los EE.UU. ingenieros, conductores de Taxi y cocineros han marchado como voluntarios a combatir en Ucrania. Que sepamos, desde Panamá -hasta ahora- nadie ha partido a sumarse a esa lucha.

Que al Dr. “Toño” Quintela y a su distinguida esposa Loly, les rinden especial homenaje de bienvenida hoy al mediodía. Han llegado desde Ourense, España donde se les reconoce por hacer el bien todos los días.

Que un magistrado con nombre de farmacia anda matraqueando un caso de una fianza millonaria, para que se falle a favor de española. Todo se sabe en el palacio de las injusticias. ¡Pilas Lilianne!

Que el antiguo Teatro Amador transformado en discoteca está a la venta. ¡Si tiene $3.8 millones puede acercarse!

Que durante el fin de semana se dieron importantes reuniones en el campo político. Dirigentes de los partidos comienzan a activarse. Se concretaron acercamientos que se creían absolutamente imposibles.

Que la Fenasep denunció que en la Asamblea existe una “Bancada de la Industria Farmacéutica”. Serían Diputados que llegaron, gracias al apoyo económico de las empresas que distribuyen medicinas. Grave.

Que altísimas autoridades analizaron ayer el tema de “los tranques”, que ya está pasando de castaño a oscuro. Estas protestas pueden causar una desgracia entre gente desesperada, por motivos muy válidos.

Que los de Canatra, en Los Pueblos, hoy decidirán si nos ahorcarán con un alza ilegal en el precio del transporte público. Solo lo evitarán si el Gobierno congela el precio de todos los combustibles.

Que a parte de las toneladas de pichi y narcos que están recogiendo, los tongos andan buscando maleantes y homicidas hasta debajo de las piedras. ¡Paren firmes, que no son curvos!

Que un alto porcentaje de fanáticos de la "sele" se pregunta si el Gobier-Nito dará libre el 31 de marzo si clasificamos a nuestro segundo Mundial.

Que ese mismo grupo recomienda que, para que no haya líos legales, pagar 1 hora desde hoy lunes hasta el día 30 para tener legalmente libre el 31 de marzo, pero ¿qué pasa si no clasificamos?.

Que "Patrón Airlines" reanudará el 15 de junio sus vuelos a Barbados.

Que "Fico" Gutiérrez se disparó en las encuestas y se convirtió en el principal rival de Gustavo Petro.

Que el narco colombiano "Matamba" habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares por su fuga.

Que el "Big Boss" Daddy Yankee a sus 45 años anuncia su retiro de la música, con un nuevo álbum titulado "Legendaddy" y su última gira por Norteamérica y Latinoamérica incluyendo a #Panamá.

Que Turquía asegura que #Ucrania y #Rusia están "cerca de un acuerdo". ¡Ver para creer!

Que el Barcelona de Xavi Hernández goleó 4-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Acá en "Macondo" Tauro FC venció 1-0 San Francisco y el Universitario triunfó con igual marcador sobre Árabe Unido.

