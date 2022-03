Que ayer en el pleno de la "Cueva" los diputados advirtieron sobre el problema de la basura que hace crisis en los distritos de Panamá y Colón. La gente no paga, los encargados no recogen y los alcaldes se rascan los timbales y no sancionan a los cochinos.

Que un chusco le pregunta a "Lao Salao" porqué para el tema de las citas médicas de la CSS no implementa un sistema con número final de cédulas, como el que implementaron para las restricciones del Covid-19. ¿Será que las ideas solo se les ocurría pata encerrarnos?

Que "El Loco" le pregunta a los que no pueden vivir sin mencionarlo, si están enamorados de él para mandarles una foto. ¡Ay,xuxa!

Que la constructora Ininco se ha convertido en una de las favoritas del MOP y ya acumula contratos por casi 300 melones.

Que en Chitré llevan 30 años con problemas de agua. En invierno no llega por la sedimentación y en verano, porque el río está seco. De lunes a domingo se va a las 5:00 a.m., y regresa a las 8:00 p.m. El director regional del Idaan anda más preocupado por salir de delegado del PRD que en arreglar la vaina.

Que la Coordinadora Nacional por la Familia alega que el diputado que "Silba" metió un camarón de identidad de género en un proyecto de ecoturismo. ¡Joo!

Que "El Micho Fenicio" dispuso elaborar una estatua de Rod Carew para ser instalada en la entrada principal del Estadio que lleva su nombre.

Que trabajadores de Copa afiliados al Sielas realizaron ayer piqueteos en el aeropuerto de Tocumen en medio de las negociaciones de una nueva Convención Colectiva.

Que tras de años de clases virtuales, la Universidad Tecnológica de Panamá inició la enseñanza presencial en su sede y centros regionales.

Quer Erika "Nota" llega hoy a los "Sin Cuenta". Otro que también cumple "Sin Cuenta" es Lisímaco López. ¡Rumba en el barrio!

Que 12 millones de pollos y pavos han muerto por la gripe aviar en #EEUU.

Que ahora la variante BA.2 del ómicron ha provocado un aumento de Covid-19 en Europa y puede estar llegando a EEUU.

Que anoche llegaron los tres últimos legionarios: Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y César Yanis.

Que casi 700 mil perredistas pueden votar el domingo en la elección de 4,200 delegados.

Que después de 584 días sin saborear el gol "Paquitito" Tejada encontró la red para los Tampa Bay Rowdies a los 34 segundos en la victoria del equipo 2-0 contra Indy Eleven.

Que José Ducasa recibió ayer alta médica luego de la golpiza que le propinaron unos salvajes al final de un partido entre Plaza y Tauro.

