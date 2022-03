Que el repre Senén Mosquera se monstroseó ayer en el conteo de delegados del PRD. ¡Agarrame que le pego!

Que en Colombia están alertando que los rusos están ingresando efectivo con la modalidad de pitufeo. ¿Y en "Macondo"?

Publicidad

Que cayó Juan Camilo Molina, el "Narco Invisible", quien metió 15 toneladas de cocaína del Clan del Golfo a #Panamá y #EEUU, en menos de tres años.

Asimismo, la justicia estadounidense indica que es un hombre determinante en el andamiaje criminal de las estructuras Central Urabá y Efrén Vargas Gutiérrez del ‘Clan del Golfo’, que siempre permaneció a la sombra de los máximos cabecillas para evitar ser detectado.

Que un chusco señala que una defensa que recibe 12 goles en sus últimos 7 juegos, es mucho.

Que MOTIN, los FOCOpeados, Tio Bobby y el Diario de la 12 de octubre no van a soltar lo del fuero penal electoral de "El Loco", para tirar la línea a la Tremenda Corte sobre el nuevo Magistrado del Tribunal Electoral.

Que el 15 de noviembre vence el período de 10 años de Heriberto en el Tribunal Electoral y le corresponde a la mayoría simple de los 9 de la Tremenda Corte designar si se queda o viene uno nuevo.

Que un necio pregunta ¿qué ocurrirá primero? ¿Qué Tío Bobby pague el casi millón de balboas que debe como evasor fiscal? ¿Qué presenten la inconstitucionalidad contra la decisión del Tribunal Electoral de revocar por falta de motivación de la Juez Electoral y mantener el fuero penal electoral a El Loco?

Que el profesor Cabreado hizo honor a su mote, por la respuesta que dio gobierNITO acerca del fallo del Tribunal Electoral. Ahora si quiere que lo electoral sea revisado por el Palacio de las Garzas y por la Tremenda Corte.

Que la Sala Penal de la Tremenda Corte no admitió casación contra la segunda no culpabilidad a favor de El Loco, pues no cabe ningún recurso contra esa decisión y así lo dice el último párrafo del artículo 179 del Código Procesal Penal.

Que con el fallo de la Sala Penal, ahora qué dirán Harry "El Sucio" y el abogado de la 12 de octubre que nunca ha litigado? ¿Otro desatino como acusar sin imputar? ¿Harán las retractaciones y aclaraciones de rigor?

Que la Sala Penal que no admite la casación contra la segunda no culpabilidad a favor de "RM" está compuesta por 2 Tremendas Jueces nombradas por GobierNITO y una por "El Tortugón". ¿Qué dirán ahora? ¿Qué hubo plata de por medio?

Que el Idaan está investigando a un trabajador que fue filmado con la tapa de una alcantarilla por los predios de calle 3ra. El Trébol.

Que Fernando Arce, Samir Gozaine, Antonio Araúz y Edgar Pachón salieron con delegados en David Cabecera, donde 9 salieron por entero y 19 por cociente y residuo.

Que preguntan quién o quiénes son los mayores responsables de la eliminación mundialista?: Cuerpo Técnico, Fepafut, Jugadores, Fanáticos, Periodistas críticos o los Periodistas porristas.

Que ahora las Chivas también quieren a Thomas. ¡"Chepe Bomba" también!

Que Christian Pulisic celebró su 2do. de los 3 goles a Panamá con un baile de gusano. Fue una petición que le hizo un chico que padece cáncer. ¡Bonito gesto del Capitán América".

Que Will Smith le pidió disculpas al comediante Chris Rock tras la bofetada en los Oscar. “Me pasé de la raya y me equivoqué”, dijo.

Contenido Premium: 0