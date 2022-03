Que el Tío Evasor ahora se cree Aniceto, El Brujo o Madame Kalalú, porque tiene una bola de cristal para vaticinar las elecciones del 2024. ¡Le pasará lo mismo que con la "Nueva República" del 2014 con la que pretendió que "Tortugón" se bajara a favor a JuanK! ¡Cero olfato político!

Que "Paquito" Sucre regresó al país tras 39 días en #EEUU donde se sometió a una cirugía.

Que el Suntracs tiene hoy reunión con "Cabeza Tibia".

Que un jodedor vaticina que de seguro Christiansen sale hoy con una delantera integrada por Ismael Díaz y Gaby Torres. ¡Si éstos meten goles y Panamá le gana a Canadá, el danés estará en problemas!

Que un chusco pregunta si la demanda en la Corte contra RM viene made in "Chiqui" Torrijos. ¡Ya le preparan la artillería!

Que "Cabeza Tibia" designó en la oficina de Planificación al exministro de Martín que lo reemplazó en el Mida.

Que la canciller Mouyness visitará #China el 4 de abril. ¿Y eso?

Que "Garfield" Mitchell renunció en la Presidencia y ya se comenta que busca la silla que se desocupará en el Tribunal Electoral y quiere la bendición de sus antiguos compañeros de la Tremenda Corte. "Rigoleto" es otro que mata por el puesto.

Que MiCultura explica que hubo que elevar el muro perimetral del Museo Afroantillano, por el vandalismo. Se afectó con ello el mural de Martanoemí y buscarán restaurarlo.

Que pregunta cuál diputado tiene a un familiar cercano con 2,500 palos en una institución de beneficencia, pero a la vez hace oposición a favor de "Orejita".

Que el ex Tremendo Juez chamero clama y reclama que cuando votaba a favor de Tío Bobby todo iba bien, y ahora no se le perdona ser el ponente de la declinatoria del proceso de "El Loco".

Que Álvaro midió a los precandidatos presidenciales del PRD. "Gaby Cell" 42%, "Chiqui" Torrijos 28%, "Morticia" 24% y "El Gato" 6%. ¡Ya se observa cómo está la vaina!

Que al Magistrado Araúz del Tribunal Electoral le iba bien cuando le negaba peticiones a "El Loco" y ahora arde Troya al mantener el fuero penal electoral por falta de motivación de la Juez Electoral.

Que es curioso que Harry "acusación sin imputación" nunca votó a favor de Tío Bobby en los amparos e inconstitucionalidades para no pagar el $1 millón que debe como evasor, a excepción de uno del año 2019 cuando ya se iba de la Tremenda Corte.

Que parece que Tío Bobby no va a pagar el $1 millón que debe a la DGI, y Harry "acusación sin imputación", ni el abogado que nunca ha litigado del Diario de la 12 de octubre, tampoco van aclarar que no cabía recurso contra la segunda no culpabilidad de "RM".

Que en Santiago los perredistas están contentos con la elección de Mariela Donoso, como delegada. La directora regional del Senadis, es una nueva voz en ese distrito.

Que la continuación de la revocatoria de mandato contra el Alcalde "Tanque de Gas", el partido contra Canadá y la permanencia de Christiansen con sueldo de $60 mil mensuales, serán temas en lugar del fallo sin motivación revocado por la mayoría del Tribunal Electoral.

Que el Mides desmintió ser patrocinador del Latin Fest. ¡Súbelo, súbelo!

Que la actividad Día del Canalero, fue la primera masiva y presencial después de la pandemia. Fue un éxito y lleno total. Mostró que la gente no quiere más virtualidad. ¡Piden que se repita!

Que el técnico Richard Parra cuestiona que a la selección en tanto tiempo, nunca le encontraron la vuelta a la defensa.

Que Didacio Camargo reinicia el sábado en Radio Ancón, su programa "Ventana Comercial", en horario de 7:00 a.m. a 8:00 a.m.

Que Paloma San Basilio estará por acá el 16 de junio.

Que Panamá tendrá el 1 de Mayo su primer amistoso frente a El Salvador rumbo a Liga de Naciones.

Contenido Premium: 0