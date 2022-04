Que anoche mataron a dos señores -uno de ellos un abogado- en Las Lomas, distrito de David, Chiriquí. Sujetos los atacaron para robar la planilla de una empresa constructora.

Que ayer reapareció "Pan con Pan" en las redes. Al leer sus tuits, el abogado Pedro Sittón, ¡ese es como un niño con falta de atención!

Que #China arrancó una ofensiva diplomática para contrarrestar los esfuerzos occidentales para ampliar las sanciones contra #Rusia y evitar quedar aislada por su relación con Moscú. ¿Sabrá la canciller de #Panamá eso?

Que en el crucero Ruby Princess que transportaba pasajeros y tripulantes 100% vacunados contra el #Covid-19, reportó un brote de coronavirus. El barco estuvo por #Panamá a inicios de mes.

Que Thomas Christiansen, que gana con su equipo técnico 50 mil palos, estaría dispuesto a quedarse en Panamá por 60 mil palos y no los 90 mil que se filtró inicialmente.

Que el senador Marco Rubio instó a la Casa Blanca a prestar más atención a la creciente influencia de China en América Latina y el Caribe, incluyendo a Panamá. El republicano copresidió ayer una audiencia del subcomité de relaciones exteriores.

Que ante la Tremenda Corte hay 3 demandas de inconstitucionalidad contra el fallo que mantuvo el fuero penal electoral de "El Loco" por falta de motivación de la Juez Electoral.

Que lo curioso es que los que interpusieron las demandas luego presentaron escritos pidiendo el retiro de dos de éstas y solo falta que la Tremenda Corte le dé trámite a esas solicitudes.

Que los ahora ex Tremendos Jueces "Garfield" Mitchell, "El Chamero" Ortega, "El Hijo de Santiago" Benavides, un día votaron a favor del fuero penal electoral de un ex Presidente y otro día a favor de una ex Procuradora.

Que "Ol-Biden" decidió aflojar las reservas de petróleo de USA. Ucrania y Rusia van a conversar, pero Tío Bobby aún no paga el casi millón que debe al Tesoro Nacional como evasor de impuestos.

Que cuando #Panamá va a meterle la lupa a los fondos rusos que andan por estos lares. Luego se preguntan por qué seguimos en las listas grises y negras.

Que "Dino" Doens ahora quiere sacar a Heriberto y al "Filipino" Juncá por su fallo en el caso de "RM".

Que Angel Alvarez dice que ahora el Tribunal Electoral es culpable porque no tapó los desaciertos del muy aplaudido, mediático y errático ex Magistrado-ex-fiscal?, a quien de paso mandó a estudiar más y hablaras menos.

Que el panameño acusado de meterle un sablazo de 5.5 melones a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, solo en el 2019, logró 1,500 cheques.

Que un día como hoy, pero de 1979, Chiriquí vence a Panamá por 3-0 ante 12,359 personas en el JDA para coronarse en el béisbol mayor. Ganó Napoleón Ibarra Ríos y perdió Jesús González. Y un día como hoy, pero de 1935 Panamá derrota a Cuba por 3-1, ganando Big Dad Evans. Colón Pinzón pegó triple con dos en base.

Que por los lados de Cerro Viento y áreas aledañas, se reportan quejas por la lectura de medidores del consumo de electricidad. ¡Alegan que son exagerados los reportes!

Que Samsung ha eliminado la letra "Z" de las denominaciones de sus nuevos teléfonos inteligentes en países de Europa del Este para no ser asociados con las fuerzas militares de Rusia. ¡Se trata de la gama de móviles "Galaxy Z".

