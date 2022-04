-Que ayer un neozelandés de 60 años murió al caer del piso 22 de un edificio ubicado entre calle Uruguay y calle 59 Bella Vista.

-Que hoy hace 8 años que "El Loco" inauguró la Línea 1 del Metro de #Panamá.

-Que lo cierto es que son 8 años, donde no solo se han acortado las distancias a miles de panameños, sino 8 años en los que el Metro se ha mantenido promoviendo valores y una nueva cultura ciudadana. ¡Feliz Aniversario!

-Que mientras "Blandoncity" pierde el tiempo con demandas contra "RM" ya a lo interno del ñameñismo se conoce que para las primarias presidenciales aspiran "El Farmacéutico" Melitón, "Mario Bros Echelecuento" y como única dama: "La Katrina" Levy.

-Que el hijo de "Popi" se fue del ñameñismo de Blandoncity y los hijos de "Tortugón" andan por otros caminos.

-Que es lo que #EEUU está detectando en Panamá que ayer nos mandaron a cuatro chicas "superpoderosas" y pronto viene el Secretario de Estado. Mientras. En tanto, la canciller estuvo por #China.

-Que en la teoría de la conspiración se habla entre "La Sombra" Caraballo y la Magistrada "Drive In Gucci 2" se echan a 2 Magistrados del Tribunal Electoral. La vacante de uno la llena la Tremenda Corte y la del otro la Cueva de la 5 de Mayo.

-Que, ¿a qué partido está afiliado el que interpuso la querella?, ¿cuál partido político tiene mayoría en la Cueva de la 5 de Mayo?, ¿cuál está en el Palacio de las Garzas? --Quiénes designaron y ratificaron a la mayoría de la Tremenda Corte?, ¿Quién designó a "La Sombra" y ¿De quiénes dependerá entonces el Tribunal Electoral?..."

-Que me aclaran que esa teoría de la conspiración no es de "El Loco" ni del partido RM, sino de varios analistas políticos y comentaristas. ¡Bueno tiene lógica!

-Que ayer detectaron en Guabalá al peruano "Michael", presunto miembro de "Las Maras del Callao".

-Que alguien puede explicar por qué "Lao Salao" no habló ayer ante el pleno de la "Cueva de la 5 de Mayo", a pesar de que estaba en el Chanchore.

-Que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones es tan importante, que Biden quiere que Rusia quede fuera y el Diario de la 12 de octubre la cita con respecto a Nicaragua. ¿Y lo que han comunicado sobre violaciones al debido proceso de "El Loco" y la detención de Mauricio Cort?

-Que todo indica que con los candidatos de "Vamos" se viene una lucha generacional de jóvenes contra viejos.

-Que los residentes de la barriada Nuevo Reparto Panamá llaman constantemente a la Policía para que se presenten por casos de vehículos mal estacionados. Hay cosas más importantes que debe atender Proteger y Servir y no perder el tiempo en situaciones que conversando se pueden solucionar.

Que ahora viene la variante "Covid Xe". Es la nueva cepa mutante encontrada en el Reino Unido y la OMS advierte que es más contagiosa que Omicron

Que falleció el médico cirujano Félix Bonilla, quien fuera secretario general del Ministerio de Salud hace algunos años. ¡Condolencias a sus familiares!

Que el "Timbalero" Lombana confirmó que se acercó a "La Chilindrina" Gómez.

Que "Morticia" exclamó que mientras la población reclama rebaja de los medicamentos, la Asamblea se la pasa en un "blablabla". Pidió fecha de cumpleaños para aprobar esa vaina.

Que para Daniel Ramos, el principal problema en el tema de los medicamentos es administrativo y lo que hay que hacer es penalizar a esos funcionarios que no hacen su trabajo.

Contenido Premium: 0