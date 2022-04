Que Priscila Valenzuela alega que nadie cree que "Sombrerito" y el "Rey" León se estén enfrentando por la secretaría general del PRD, porque "juntos trabajaron para Varela". ¡Xuxa, dura esa!

Que "El Loco" ya prepara la designación del equipo de cerebritos de alto nivel que preparará su Plan de Gobierno 2024-2029.

Que hay apuestas que antes del 15 de mayo hay acuerdo para una nómina de consenso en el PRD.

Que un chusco pregunta cómo es que "Sombrerito" prometía no ir a la reelección, si "Gaby Cell" no se lanzaba para la Secretaría y al final no cumplió lo que dijo. ¿Será que se baja a favor de su viejo cuadro "Cachetón"?

Que un leguleyo dice que para que el show de la convocatoria para Tremendo Juez en la Sala Penal, sí ya suena que la ungida es "La Polaca" Hormechea de la Fiscalía de Cuentas.

Que algo similar se comentó en la toma de posesión de la nueva Presidenta de la Cámara de Comercio, pura farsa lo de la convocatoria, si se conoce ya la persona que será designada.

Que lo que no se sabe nada es quién reemplazará a Heriberto Araúz en el Tribunal Electoral el 16 de noviembre de 2022 y ese nombramiento depende de la Tremenda Corte.

Que "Cabeza Tibia" recibió ayer en su despacho al presidente ejecutivo de Liberty Latam, Balan Nair, con la finalidad de tratar diversos temas sobre el servicio telefónico y de internet en el país.

Que la pelea buena será en la 2da Subsecretaría del PRD. Están en la carrera "Kojak" Mirones, Eyra Ruiz, "Chinito" Brands y Pérez Herrera, entre otros.

Que la que se quedó con las ganas de aspirar a ocupar la vacante en la Tremenda Corte o la del Tribunal Electoral fue "La Chilindrina" Gómez, por estar condenada por un delito.

Que se aprecian negros nubarrones en la dinámica entre GobierNITO y la Cueva de la 5 de Mayo, con el veto presidencial al apoyo del PRD a la facción del CD que apoyó al "Dr. del Ghetto" Adames.

Que "Gaby Cell" dijo en ExpoVivienda que es muy temprano para hablar si va de candidato en el 2024. ¡El que no aspira...expira!

Que la Secretaría General del PRD será de un cédula 9, o "Sombrerito" o "El Rey Cachetón" León. ¿Volviendo a las raíces de Mi General?..."

Que CNN -un mes después de ser lanzado- decidió cerrar su servicio de noticias pagos a un costo de $5.99 mensuales.

Que Río de Janeiro volvió a celebrar el miércoles su famoso carnaval, tras dos años de cancelación por Covid.

Que en la Operación "Sobre Ruedas", agarraron a 55 ciudadanos, entre esos 4 funcionarios de la ATTT y 4 de municipios. Lo dijo el Cmte. Pino "Caiga el que caiga".

Que un bobo pregunta cómo es que "Sombrerito" se queja que "Cabeza Tibia" no utiliza la inteligencia colectiva del partido, si todo el CEN -salvo él- están en el Gabinete o en altos cargos.

Que "Cheito" Castillo no descartó que el publicista Mario Barletta sea la figura presidencial del PRD, si acaso "Gaby" no va.

Que el Inadeh investiga el choque de un cayuco por parte de una lancha de esa entidad y averiguan si los ocupantes estaban "Feliz Cumbé".

Que Migdalia Fuentes, Marijulia Pujol y Michele Labrut recordando al "Halcón" Danilo Caballero. Se fueron hasta Chiriquí cuando hacía el concurso estudiantil de preguntas y respuestas: ¡Por allí es la cosa!

Que destacan la atención del Dr. Arsenio Adames, en la clínica de prevención del pie diabético en la policlínica de San Francisco. Te enseñan al uso del glucómetro, cortan las uñas para evitar heridas de pie diabético y amputaciones.

Que murió el conocido comerciante chorrerano Adolfo "Fito" Campos.

Que no todo es malo en la CSS. Asegurados reportan atención amable y eficiente en la policlínica Santiago Barraza, en La Chorrera. ¡Esa debe ser la actitud!

Que ahora suena Jorge Luis Pinto para dirigir a Panamá y corre la que "Matador" y "Pistolero" salen del Poderoso.

Que anoche arrancó Expo Vivienda 2022 y se extiende hasta el domingo en el centro de convenciones de Amador.

