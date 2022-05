Que mientras el presidente de la Tremenda Corte de #EEUU ordenó investigar "singular y atroz violación" de filtrar borrador de fallos, acá "La Sombra" Caraballo lleva casi 7 meses y no aclara la denuncia del "Bailarín" Cedalise sobre caso similar. ¿Será que lo declaró causa compleja o no es raudo y eficiente en esos casos?

Que en #EEUU se formó el despelote por el borrador del fallo que anularía la legalización del aborto, en #Panamá la magistrada "Gucci 2" lleva 610 días y no falla una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 26 del Código de la Familia, sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo. ¿Miedo?

Que el 16 de mayo, EcoTv estrenará nuevo set y los ungidos son los chiricanos: Susan y Hugo, el de la mano de Dios.

Que entre los miembros de la junta de evaluación que nombran en las licitaciones del MOP hay personas que no saben de ingeniería, arquitectura y afines a la construcción de carreteras. Un jodedor pregunta ¿si son expertos en el tarot?

Que temas relacionados a resorts y golf van a revivir viejas pugnan en la comunidad indostana. ¿Será que tiene que ver con créditos fiscales?

Que "Pete" Romero estará hoy por SerTV junto Monchy Lucca. ¡A lo mejor siembran un palo de mamey!

Que se notó la velocidad con la que "Rigoleto" corrió a reunirse con Gabycell a explicarle que con lo del video declinatorio, seguirá siendo guabinoso, realmente no hará nada y pasará el bulto a otro.

Que al inicio se quiso usar como excusa de esa reunión, la búsqueda del reemplazo para "El Inmanejable de la Prado" en la Sala Penal de la Tremenda Corte, pero eso no fue tan cierto.

Que "Rigoleto" ni siquiera hizo eso cuando recibió querella contra "La Espía" Isolda. Ahí hizo gala de juego de cintura, amarres, usar las cuerdas y laterales. ¡Puro chifeo!

Que ¿para qué se apuraron la Magistrada "Drive In Gucci 2" y "La Sombra" Caraballo en lo de la inconstitucionalidad contra el fallo del Tribunal Electoral y el fuero penal electoral de "El Loco"?. Ni siquiera se ha abierto el plazo para que el público opine por escrito.

Que en el partido "RM" donde "El Loco" es el Presidente hay 2 situaciones que alteran todo el panorama a los Ga.De.Jo. Supuestas irregularidades en las elecciones internas de un par de Secretarías y la renuncia de la Junta Directiva que obliga a realizar elecciones.

Que ni Tío Bobby paga aún el casi millón que debe como evasor fiscal condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de El Tortugón, ni llega a Panamá una decisión de un Juez o Tribunal de USA acerca de la vigencia o no del principio de especialidad de "El Loco"

Que no hay ni habrá decisión de USA acerca del Principio de Especialidad de "El Loco", pues La Espía Isolda ni la Tremenda Corte nunca lo pidieron a un Juez o Tribunal de ese país mediante Asistencia Judicial vía la Cancillería panameña.

Que además la Cancillería panameña no es la idónea para decir si existe o no existe Principio de Especialidad a favor o en contra de nadie. Debe ser un Juzgado o Tribunal de Justicia ajeno al Ejecutivo.. Y en USA es igual, debe ser una decisión de un Juez o Tribunal, no la opinión de un funcionario de tercera del Departamento de Estado..."

Que el Juez o Tribunal panameño o de USA que decida sobre el Principio de Especialidad, primero debe escuchar a quien lo solicita y luego a quien se opone, para entonces decidir de acuerdo a lo que se pruebe y argumente. Ni la Cancillería panameña, ni el Departamento de Estado en USA realizan este trámite, ni esa audiencia.

Que en el 2025 abrirán el primer hotel espacial y se llamará "Pioneer Station". Ya hay varios haciendo una vaca para pagarle una larga estadía a "Cheito" Castillo.

Que el Minsa cambia a cada rato las instrucciones sobre la vacunación. Un día dicen que en los malls es todos los días, la gente va como pendeja y ahora le anuncian que solo son los fines de semana.

Que la AMP debe jugar vivo con ventas de embarcaciones de la flota rusa Sovcomflot.

Que Herman Gref, el Ceo de SberBank, el banco más grande de Rusia, movió millones de biyuyo vía #Panamá. Los datos están en los Pandora Papers.

Que miembros de Nolan Transport de Wexford, afirman que su ex abogado y ex asesor legal se apropiaron indebidamente de casi 7 millones de euros de sus fondos de pensión y se volaron el billete que tenían en el EFG Bank en Zurich a nombre de la empresa panameña Clear Vision Solutions.

