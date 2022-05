Que en la elección del PRD pillaron a cinco delegados “picados” con Covid-19.

Que “Morticia” alega que hubo mamey para derrotarla y le dijo a “El Micho” que cómo puede hablar de resistencia, cuando nunca abrió la boca para decir absolutamente nada en 3 años de gobierno, mientras ella se faja, ha dado la cara y va de frente. Tú eres un grandísimo cobarde, que ahora le das la espalda a quienes te pusieron en la buena. ¡Joo!

Que el exministro “HB” Alemán reapareció ayer en público en el congreso del partido de Omar.

Que el lugar donde votaron los delegados del PRD parecía una cueva de refugiados de guerra, donde hacía más calor que en el infierno.

Que en las elecciones del PRD, el grupo de “La Resistencia” de la 5 de Mayo controla seis posiciones, la facción de San Felipe 3 y la de “Sombreito” se quedó con una.

Que un jodedor alega que cuando “Cabeza Tibia” fue a votar en el hangar infernal, tenía más manzanillos que Durán en su época de gloria.

Que en caso de una desgracia monumental, nadie podrá negar que se han hecho todas las advertencias posibles, para evitar que por derrumbes se pierdan vidas humanas en el Crematorio de Cerro Patacón.

Que están aumentando dramáticamente las hospitalizaciones por Covid. El programa de Vacunación tiene que retomar su ritmo anterior de trabajo, y proteger mejor a la población. Esto es urgente, ¿o no?

Que Birna Quintero, y José Escobar, estuvieron felices el viernes en TV-13, con un programa de música añeja. Todo era risas, baile y canto hasta que una oyente llamó y los bautizó como “La tanda del alcanfor”. ¡Perversa!

Que “Pisco” Márquez, desde que dejó el Tribunal Electoral, todo lo ve con un prisma negativo e inaceptable. Los demás, equivocados. La razón solo la tiene él. Critica y critica, pero no aporta soluciones.

Que las quejas presentadas por los colonenses a “Cabeza Tibia”, son tan distintas a los Informes de Trabajo Realizado de sus Ministros, que el hombre del taburete ya averigua in situ qué es verdad, y qué es mentira.

Que algo bueno está pasando en la Presidencia de la Cámara de Comercio. Sus mensajes semanales transmiten un tono más esperanzador, sin dejar de señalar los errores que hay que corregir.

Que un chusco alega que anda escribiendo un tipo con complejo de tongo, que dice que Colombia es un país con ejército militar. ¡Que berraquera de analista en asuntos de Defensa y Seguridad!

Que tras la pausa del weekend, vuelve el Cuco con su paro en Colón.

Que “Bolota” alega no tiene jefe: "El Ejecutivo no es mi jefe, CUCO no es mi jefe. Mi jefe es Dios". ¡Aleluya!

