Que George W. Bush metió la pata en un discurso en el que estaba criticando supuestamente a Putin y se refirió a: "La decisión de un hombre de lanzar una totalmente injustificada y brutal invasión a Iraq. Digo, de Ucrania."

Que "Gaby Cell" quedó KO. en cama a causa de la influenza. ¡Que le den sopita!

Que se ha formado un lío con el tema de los premios del Fórum de Periodistas. Hay ya dos reclamos.

Que al día siguiente que un senador de USA y la boricua Aponte, advirtieron de la influencia #China en #Panamá, el "Cabeza Tibia" anuncia que se retomarán las negociaciones del TLC con Pekín.

Que "El Loco" felicitó a la canciller de #Panamá por la defensa hecha por el tema de las listas y paraísos fiscales.

Que el tema de la no recolección de la basura ya se está convirtiendo en una crisis nacional. ¡Mucha incapacidad, muchos cochinones y rantan de malapagas!

Que en el día 11 del paro del Cuco en Colón se realizó una protesta al ritmo de bailes congo.

Que hay una competencia para ver qué terminan primero: el estadio Juan Demóstenes Arosemena o la Casa Wilcox. ¡No joda con tanta demora!

Que la leyenda de los Ravens, Ray Lewis, no ganó el reality show de CBS "Beyond the Edge", pero el dos veces campeón del Super Bowl recaudó $134,166 para el Johns Hopkins Children's Center, tras su participación en el show en la selva panameña.

Que Migración respondió que de enero hasta ayer han recibido 26 mil migrantes a razón de 360 diarios. Se presta la atención según las capacidades, pero el país tiene recursos limitados y no es que estamos con excesos de fondos.

Que hay que reconocer que #NewEconomyGateway de América Latina celebrado en Panamá nos puso en el radar internacional.

Que ya algunas estaciones de gasolina en Washington están reprogramando los dígitos de los dispensadores para poder registrar hasta el precio de $10.00 el galón.

Que ya en #EEUU se confirmó el virus de la viruela del mono en Massachusetts después de los casos de hombres en el Reino Unido, España y Portugal.

Que JF Capital International Limited, un conglomerado chino, que había firmado un acuerdo para comprar Justo y Bueno, parece no cumplió con el plazo establecido para pagar las deudas.

Que Chepe Bomba jura y perjura que ya se pactó con Reebok la confección de la nueva camiseta de la selección de fútbol de #Panamá. ¡Punto, pelota y plata!

