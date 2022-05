Que Franklyn Delano Robinson alega que los “heterosexuales” que les gusta señalar y hablar de “bate lodos”, son los que más baten lodos. ¡Ay, xuxa! ¿Cómo así? ¿Será que esos polvos, traen esos lodos?

Y hablando de FrankChollywood hizo su entrada triunfal al ChismorreoTv en México y se quedará toda la semana. ¡Mira tú por donde anda "Pan con Queso"!

Que "Dulcito" De La Guardia calculó que "Cabeza Tibia" aumentó la deuda en $16,300 millones, que es más de lo que contrataron "RM" y "Tortugón" juntos.

Que "El Tortugón" debe estar preocupado, pues la certeza del castigo y la corrección fraterna se le está acercando. Se inicia con los peones y luego se llega a La Reina y al Rey. Y ya no está "La Espía" Isolda ni David Díaz. Ya le recomiendan que vaya pensando en un Acuerdo.

Que el tema de la semana será la boda dominical de la "Princesa" Kayra con el príncipe Tony Bart.

Que al fin despertó el gobierno y ayer reunieron al cuerpo diplomático donde la canciller, "Básicamente" Alexander, MELA "Gucci2" y otros le explicaron lo que ha hecho Panamá para que nos saquen de listas discriminatorias.

Que siguiendo instrucciones superiores, el Director temporal de Seguridad del Órgano Judicial avisa que nadie puede ingresar con celulares, tablets, computadoras portátiles a los salones de audiencia del SPA. No dice nada de las audiencias de liquidación.

Que el que se copia, se copia mal. Casualidad que esas son medidas que se adoptan en USA en los Tribunales de USA y que acaba de realizarse la audiencia a los Martinelli. ¿No dizque las audiencias son públicas?

Que parece que la valla con el rostro del Juez Dearie no la van a colocar los de MOVIN y sus satélites. Ni van a ir a la Embajada de USA en Clayton a protestar. No están de acuerdo con la decisión, pero tratan de sacarle filo. ¿Miedo a no poder ir a ver a Mickey Mouse?

Que ayer se celebró audiencia por supuestos chanchullos en el manejo del chen chen de Barrios Seguros en C3. Solo se imputó a la única persona notificada, no se notificaron a las otras 2 personas. Algo parecido a lo ocurrido con la audiencia de New Business, donde el Juzgado 3 de Liquidación se volvió a equivocar en las notificaciones.

Que un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé de 1955 se vendió en una subasta por el precio récord de $142 millones a un coleccionista privado. Los ingresos se utilizarán para establecer un fondo mundial que proporcionará becas educativas y de investigación en las áreas de ciencias ambientales y descarbonización.

Que el almirante Mike Mullen, exjefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que Putin está "arrinconado y encajonado" en su guerra con Ucrania, y que el conflicto será largo.

Que los nuevos vagones del tren de Massachusetts, fabricados en China, se retiraron nuevamente del servicio,ahora debido a un problema con los frenos.

Que Juan Carlos Sosa, el vice de Comercio Exterior dijo que el Foro Bloomberg para Panamá fue un jonrón, con las bases llenas en el séptimo juego de la serie mundial.

Que el pastor Famamia y Susan inauguraron ayer el nuevo set de Eco Tv.

Que lo del control de precios del combustible promulgado el viernes en la Gaceta Oficial, no es nada nuevo. Es lo mismo que se hace cada semestres.

Que en Colombia reportan que en Panamá había un tal "Beto" que movía dos toneladas mensuales de blanca nieve.

Que Felipón Argote alega que "Cabeza Tibia" debe suspender de inmediato el impuesto al combustible. Esto es 0.60 centavos por galón y subsidiar otros 0.40 para una rebaja de $1.00 por galón por 3 meses. Eso cuesta $75 millones lo que le regalaron a las grandes empresas promotoras de viviendas.

