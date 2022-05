Que hoy Chiriquí cumple 173 años como provincias. ¡Saludos y abrazo al noble pueblo de la Altiva!

Y hablando de aniversario, hoy hace 10 años la DGI inició el proceso de cobro de una evasión fiscal a los negocios del Tío "Homero Simpson". ¿Habrá dulce de Momi, para celebrar que todavía no paga a pesar de existir fallos hasta de la Tremenda Corte?

Que no se descarta que los del Cuco y "Cabeza Tibia" fumen prontito la pipa de la paz. ¡Con 18 días de paro, ya eso huele a desgaste de lado y lado!

Que la Asociación Bancaria de #Panamá le pidió a "Cabeza Tibia" que vete el proyecto de cripto activo. Advierten que hay muchos riesgo no contemplados.

Que el 40% de la flota de Mi Bus está fuera de operación.

Que "El Fulo" Linares pidiendo eliminar el subsidio al tanque de gas de 25 libras y que es casi $76 millones al año.

Que "Popi Pachita" negó versiones de que estaba almorzando el martes en "El Azafrán" con "El Patrón". Ya estaban preguntando si era para degustar ceviche galáctico o cuadrando la candidatura presidencial de Meliton.

Que el Diario de la 12 de octubre ahora tira la línea sobre lo que deben hacer los Fiscales contra los Martinelli acerca de la audiencia de NY. No le resultó con el Juez Dearie, pero no pierden la esperanza que aquí si funcione. ¡Odio 2.0!

Que para el 2 de junio de a las 4:00 p.m., fue reprogramada una audiencia de afectación de derecho presidida por el juez Justo Vargas contra "Fredy Delta".

Que dice un leguleyo que ahora hay que ser como el Dr. Strange y los multiversos, porque la audiencia de NY es interpretada de acuerdo a los universos en que uno se encuentre.

Que Harry "acusación sin imputación" vuelve a demostrar que de Procesal Penal nunca aprendió nada. Todavía recordamos cuando dijo que era posible apelar una segunda no culpabilidad. Ahora confunde un alegato de la defensa con un testimonio bajo juramento y oportunidad de repreguntas. ¡Le recomiendan volver a la Facultad!

Que la audiencia de New Business no se realizó y la responsable es la Juez 3 de Liquidación. Ella dejó sin efecto la multa a un abogado, pero se negó a disculparse públicamente. ¿Qué dirá ahora el opinador Irritado? ¿También se negará a aclarar?

Que resulta que la audiencia de Pisos y Techos no se realizó por equivocaciones del Juzgado 2 de Liquidación en las notificaciones y la audiencia contra Pfizer no se llevó a cabo pues el Tribunal de Juicio prefirió no hacerla por zoom.

Que ¿en que se parecen la revocatoria de mandato del Alcalde y las inconstitucionalidades contra el fallo del Tribunal Electoral sobre el Principio de Especialidad a favor de El Loco? ¡Arrancaron con expectativas y se flatearon en el camino!

Que por los lados del hospital de la 24, los de Ortopedia están esperando compren los insumos porque hay una larga fila para opera. Aparte de eso, ya se volvieron a dañar los equipos para hacer CAT. ¡Elsa mejor verifica esos equipos!

Que esta semana hay protestas de médicos de urgencias y enfermeras.

Que el IMA tiene mañana agroferia en los estacionamientos de la junta comunal de Mateo Iturralde.

Que los tongos Alfa se quejan que no duermen en camitas cómodas y que la comida está para los tigres. ¡Firme!

Que José Miguel Domínguez (Chepe Bomba) llegó ayer a los "Sin Cuenta". ¡Casi llora de la felicidad en El Marcador TV!

