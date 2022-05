Que la final de la LPF entre el Alianza y el Sporting metió ayer 10,536 fanáticos.

Que el profesor Cárdenas exclamó tras el triunfo de los verdolagas del Alianza, que la cantera mató a chequera. ¡Buen trabajo del club!

Que reportan que Marcos Fentón Achurra, el del Movimiento de los Mártires, está padeciendo serios quebrantos de salud.

Que Marcelo escribió ayer una nueva página en su legendaria carrera en el Real Madrid: sumó 25 títulos. Tiene con los merengues 5 Champions League, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España

Que se acabó el paro del CUCO, pero ahora viene el de los funcionarios de compras de la CSS.

Que en la Escuela Vocacional Especial, si un docente tiene Covid-19, el resto no le imparte clases al estudiantado. ¡Así tampoco es la cosa! Con dos años perdidos y ahora con esa situación ¿qué van a aprender esos chicos?

Que a Cable and Wireless reportaron hace 17 días el daño No. 1705750101 y no hay manera que reparen. Alegan que se robaron los cables y blablabla. ¿Y al usuario...que se lo lleve...!

Que ayer en Tocumen un taxi con placa terminación 359 transportaba un ladrón que robó un equipo a otro vehículo. ¡Gracias a Dios que los agarró la Policía y van directos para la Joya en algunas horas!

Que "Pan con Pan" le mandó un Cd a Jaime Porcell con temas de él que fueron grabados por los cariocas de Boca Livre, pero luego del escrito que se mandó el analista, vaticina que no le mandará en el futuro ni Los Pollitos dicen pío pío.

Que hoy desde las 4:00 a.m. a todos los que les encanta la vida ajena, estarán pendientes de lo que suceda en la boda de Kaya. ¡Dejen vivir!

Que Birna ha sido tendencia por dos días y lo jodido de todo es que una propia mujer fue la que le puso la peña en las redes antisociales. ¡Que se mueran de envidia!

Que tal como lo anunció esta columna el 28 de abril, Quirós, el exgerente de "La Decana" buscará una candidatura presidencial independiente. ¡Buen salto, Rubén, digo Eduardo!

Que Metro le dio una paliza 22-3 a Colón y Los Santos otra a Chiriquí 10-0.

