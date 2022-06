Que al "Caballo Pelotero" no lo quieren mucho por los lados de Aguadulce. La gente anda más que cabreada por la eliminación de la parada de La Tablita, para favorecer a su terminal. ¿Y la ATTT? ¡Bien y usted!

Que todo indica que el video de la llegada de "Gaby Cell" a los lados del 9-4, fue filtrado por fuego amigo. ¡Debe entender que camina en suelo minado!

Que hay 80 casos de Covid-19 en el Moscote entre alumnos de 10°, 11° y 12°.

Que Toto Álvarez le dijo al Tío Bobby que si tanto sabe de política, por qué no inscribe un partido y se lanza de candidato, en vez de descalificar a medio mundo.

Que Toto también destacó que Bobby, para todas las campañas, arranca con sus predicciones, en vez de pasar sus días felices. Si lo veo le pido que me diga qué jugará el domingo en la lotería, agregó el dirigente de PAIS.

Que Cheito Castillo estará hoy en el HipoRemón para esperar a "Cabeza Tibia" en el Clásico Presidente y preguntarle por última vez ¿cuándo sale su nombramiento para Nicaragua? De lo contrario, esperará que suba "El Loco" para que lo nombre.

Que por los lados de la Unachi, no se calma una vaina, cuando estalla la otra. Ahora hay un lío del vicerrector al que le atribuyen una presunta agresión a una docente.

Que el MOP programa para el lunes la reunión de homologación para la precalificación del proyecto “Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este”bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

Que los bomberos suspendieron la huelga y el lunes se reunirán con la ministra "Tiny Winey".

Que Harmodio Arrocha vuelve hoy a la 1:00 p.m. al "Momento Deportivo" con la leyenda Rafael "Chequele" Samudio, en "La Exitosa". ¡Oyeme, la última la traigo yo"!

Que en David preguntan dónde está el alcalde Tonin. Las malas lenguas dicen que anda por tierra azteca. ¡Que juegue vivo, porque "Kung Fu Panda" Fanovich viene para el 2024!

Que en el 4-3 de Bugaba repartían carne a diestra y siniestra, pero para un grupo selectivo.

Que para el 8 de junio están anunciando una caravana de tractores y mulas de productores hacia el Mida de Las Tablas.

Que las modelos de Only Fans de #EEUU sienten la economía lenta y se quejan que están trabajando más duro que nunca. ¡Xuxa, si para ellas está dura la vaina, qué dirán otros!

Que el icónico jugador tico Hernán Medford, le respondió a Thomas Christiansen, que no evada sus propias responsabilidades del fracaso canalero de no clasificar al Mundial, al alegar que por las actuaciones de Keylor Navas no lo hicieron.

