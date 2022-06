Que los billeteros protestaron ayer por la posible llegada de la venta electrónica de la Lotería, pero lo que también es cierto es que abusan de los compradores . No hay billete, ni chance que no se lo vendan con one two.

Que anoche los cotizadores de compras de la CSS y la administración llegaron a un acuerdo y levantaron el paro que mantenían desde el 30 de mayo.

Que los delegados de la Alianza #PuebloUnido por la Vida llegaron ayer a la Presidencia para reclamar respuestas a los 32 puntos del pliego de peticiones entregadas la semana pasada y notificar su rechazo a la participación de Panamá en la Cumbre de las Américas.

Que a la revocatoria de mandato contra el "Tanque de Gas" ya hay que ponerle el RIP. En una semana solo lograron 178, cuando debieron haber obtenido 11,606. ¡A otra cosa, mariposa, como decía Daniel Blanco!

Que no se sorprendan si pronto cae uno de los más buscados desde hace rato. ¡Le respiran en la nuca!

Que Juan "Digo" y el diputado que "Silba" anunciaron que no van a la reelección como diputados, pero no descartan que busquen otros cargos de elección.

Que Ricardo Gago, es otro de los nombres que suenan para la Alcaldía de Panamá.

Que el fármaco experimental "Dostarlimab" desapareció el cáncer de recto, revela estudio de The New England Journal of Medicine. ¡Hay esperanzas!

Que a la exmagistrada Rosario Correa la acaban de integrar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Ese no es el mismo grupo que adoptó una serie de decisiones sobre el caso de Mauricio Cort?

Que la Comisión de Presupuesto aprobó ayer un traslado de partida por 99 millones 609,519 dólares a la ministra Tiny Winey para la estabilización temporal de los precios del combustible para el transporte público de pasajeros y la flota comercial industrial.

Que ayer aprobaron casi un millón de dólares a la Autoridad de Aseo para el pago de los contratistas de camiones recolectores de basura. ¡Bueno, basura es lo que abunda en las calles de Panamá y San Miguelito!

Que en el último partido de la selección de #Panamá ante Costa Rica, solo asistieron 3 mil fanáticos. En la final del Alianza con el Sporting fueron más de 10 mil.

Que el congreso general Guna está reunido en la comunidad de Ogobsucun desde el lunes y culminará el viernes su rendición de cuentas.

Que "La Sombra" Caraballo estuvo por la ciudad luz París y Bélgica.

Que en Colón son tantos los herbazales que ahora hasta los chivos salen a dar su vuelta por la ciudad.

Que esta semana nos llegará una densa columna de aire seco y polvoriento que llegará desde el desierto del Sahara.

Que esta semana se espera que haya más aspirantes para integrar la Sala Penal de la Tremenda Corte. ¿Conoceremos entonces al ungido o a la ungida?

Que ayer en Escobal, se le dio despedida al constituyente Idelfonso Magallón Bracho.

Que el Covid 19 anda paseando por el piso donde están las oficinas de los Tremendo Jueces de la Tremenda Corte. Pero no se dice nada y eso fomenta los bochinches.

Que este año van 55 homicidios dolosos menos, en comparación al 2021 durante el mismo periodo (enero-mayo) y más de 300 bichos capturados por delitos de homicidio y pandillerismo. ¡Firme Cmte. Pino!

