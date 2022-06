Que Juan Lucho Correa invitó a un grupo de políticos a degustar un lechón en caja china, en su casa en Coronado es vida.

Que entre los comensales estaban Pedro Pereira, Califa Moreno, Jorge Issac Chandeck, John Evans, Pachi Cardenas, Mario Boy Galindo, Vitito Young, Chema Castillo, Toribio y Tudela.

Que Jean Marcel Chery lanza mañana el Movimiento Radix integrado por activistas ProFamilia y Pro-Vida, que presentarán sus candidatos independientes para los comicios del 2024.

Que "Chepe Bomba" vaticinó el papelón y la humillación de Panamá ante Uruguay. ¡Mentiras no es! ¿A qué no me adivina qué juega hoy en la Lotería!

Que James Aparicio y Mi Jefecito "El Griego" cuando vieron al Profe Escobar inyectándose unas vainas en la estética Centro Carvajal, exclamaron: ¡ey, por qué no nos hacemos una infiltración de bótox! ¡Ay, xuxa!

Que ahora hay un atasco de buques cisterna y de carga frente a los puertos europeos de Rotterdam y Amberes.

Que el Kremlin planea anexar los territorios ocupados en Ucrania y combinarlos en un nuevo distrito federal dentro de Rusia, entre Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporozhye.

Que varios médicos serán citados a declarar por el caso del Dr. Mancilla y determinar si hubo ejercicio ilegal de la medicina.

Que ya el martes se acaba el tiempo, para que "La Sombra" presente los papeles para magistrado de la Tremenda Corte. El hombre hace cálculos: el cargo de Procurador se acaba a finales del 2024 y el de magistrado en el 2033.

Que ayer se cumplieron 50 años de la hazaña de Adolfo Emilio Phillips, quien bateó frente a los Mets en un doble juego 4 jonrones, uno en el

primero y tres en el segundo, jugando para los Cubs. En total dio de 9-6, 4 HR y 8 remolcadas.

Que la ATTT debe hacer una ronda por San Antonio y Cerro Viento donde hay carros dañados desde años en las calles de dos vías.

Que Joselyne Edwards tras ganar su combate en la UFC exclamó que si triunfo era para Panamá, su familia y su abuela.

Que en el área de Panamá Viejo, cercana a los manglares, se observa una gran cantidad de basura. ¡Eso es producto de la deficiente recolección y que los desechos acumulados son arrastrados durante las lluvias!

