Que la Molirena, exministra, exgobernadora y actual representante por Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, fue electa presidenta del Consejo Provincial de Panamá.

Que Alfredo Vallarino se tomó ayer una foto con "El Loco" y aclaró que si acaso él puede ser Judas Tadeo, pero no Iscariote. ¡Ay, xuxa!

Que los que festejan que uno de los detenidos en la operación "Fortaleza" es del partido "RM", no pueden escupir para arriba. ¡Esperen y verán!

Que no se sorprendan si en vez de Meliton, la que salga a disputarle la candidatura presidencial a Blandoncity, es la mismísima "Katrina" Levy. ¡Ya por lo pronto ya tiene sus 30 minutos con Katleen!

Que la gente no entiende que si se mantiene la alta demanda por combustible, el precio no bajará. Para la pandemia, cuando los autos no se movían el precio de la gasolina andaba por el piso. ¡Camine, viaje en transporte público, disminuya la dependencia del petróleo!

Que el exministro de Cultura, Carlos Aguilar va como embajador de #Panamá en Uruguay.

Que en la recepción de WeiaSecas por el aniversario de las relaciones de Panamá con #China estaba medio gobierno, pero los videos que presentaron en el evento, eran casi todos de la época del "Tortugón".

Que falleció Alex Aizpurua. ¡El día de sus honras fúnebres será anunciado próximamente!

Que lo cierto es que el Movimiento Radix, en dos días ha hecho más bulla, que una tanda de partidos que se mueven al paso de paquidermos.

Que Gerardo Barroso presentó sus papeles para registrarse como candidato presidencial para el 2024. ¡Su lema: con Barroso, todo será sabroso!

Que parece que fue de mentirita la pelea entre Rommelito y Hugo Stocker, en "La Mordida"; los manotazos y tiradera de vasos de agua, no eran de verdad. ¡Son tan buenos actores que pronto los contratan en Universal Studios!

Que Carlos Gavilanes fue nombrado notario primero del Oeste.

Que varios influyentes y gente de medios entrando a la terapia del Abrahamson Center, para dejar la nicotina, el azúcar refinada y los carbohidratos adictivos.

Que un dia como hoy, pero de 1984, el coclesano Juan Berenguer lanzando con Detroit blanquea a Milwaukee por 6-0, primer 9 ceros de su carrera. En el Juego Ben Oglivie bateó de 4-1.

Que en otro día como hoy, pero de 1969, Rod Carew se roba el home plate frente a California y su lanzador Tom Murphy. Fue su sexto robo del plato de ese año.

Que condenaron a 16 años al pastor de la Iglesia Luz del Mundo, Nasson Joaquín García condecorado en el 2017 por la Asamblea del varelismo.

