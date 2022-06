Que tal como informó esta columna hace 10 días, la harinera Gold Mills fue comprada por la empresa colombiana EPA, que es dueña de la Pascual, Café Durán y Pastas La Suprema. ¡Fueron $52 millones!

Que en EEUU los inventarios en los minoristas aumentaron en 30% y las ventas 0%. ¡Viene el bara, bara, baratillo! ¡Por acá en #Panamá, al contrario: todo sube!

Que para muchos estuvo fuera de lugar que el presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee le preguntara al "Mello" Olmos si de llegar a magistrado de la Tremenda Corte, asistiría a "La Bombonera". ¡Hágale. Subimos papi!

Que otro jodedor exclamó que el "Mello" Olmos -es niño de rejilla- porque confundió "La Bombonera" con el estadio del Boca Juniors.

Que otro chusco dijo que la confusión de Olmos, solo sería comparable si le preguntan al chiricano Luis René Ábrego si ha ido a "El Paraíso" y éste responda que espera ir cuando muera. ¡Oops!

Que por tercer viernes consecutivo, ayer no fue publicada la Gaceta Oficial.

Que exministro varelista Jonathan Del Rosario ahora quiere ser candidato a la alcaldía de Panamá independiente. ¡Mira tú!

Que el también ñameñista Eduardo Quirós todavía no presenta su papeles como precandidato presidencial por libre postulación.

Que ya "Morticia" calienta los motores para recoger firmas para una candidatura presidencial independiente y como diputada.

Que Roberto Ballesteros aplazó su fiesta de cumpleaños para este fin de semana para que coincida con el Día del Padre. ¡Un solo gasto. Duro ese cholito!

Que Jorge Isaas Ceballos logró que la Sala Contencioso Administrativo de la Corte anulara cupos ilegales de taxi expedidos por la ATTT del "Tortugón".

Que la AMOACSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Seguro Social (Sintracss) anunciaron marcha el 28 de junio, desde el Parque Porras. Reclaman que se congelen los precios de los alimentos y que se regule de forma “inmediata” los costos de los medicamentos.

Que la ballena muerta en La Playita de San Felipe fue movilizada mar adentro.

Que esta semana falleció en NY, el excampeón mundial de boxeo Carlos Ortiz, a los 85 años de edad. Ismael Laguna, con apenas 21 años, le arrebató el título el 10 de abril de 1965 en el estadio Nacional de Panamá (Juan Demóstenes Arosemena).

Que "Cabeza Tibia" se llevó a la presidenta de la Cámara de Comercio, Marcela Galindo De Obarrio, a Llano Tugrí, en la comarca Ngäbe-Buglé.

Que hoy agroferias del IMA en Río Indio, sede del MIDA; en los Silos de Pan de Azúcar, en la regional del IMA de Santiago.

Que la extensión de la Línea 1 del Metro lleva 24% de avance . ¡Que se apuren, de lo contrario los del PRD serán los únicos últimos tres gobiernos que no completado una obra del Metro!

Que #China lanzó su tercer portaaviones convirtiendo a la Armada del Ejército Popular de Liberación en "la fuerza multiportaaviones más grande del mundo". ¡Con razón quieren controlar los puertos en diversos países!

Que Revlon, la fabricante de cosméticos, está en quiebra y pidió un auxilio de $375 millones.

Que David Dóniga se fue del equipo técnico de Panamá, porque no quería cobrar $7 mil al mes. ¡Rony Vargas, el de El Marcador TV, exclamó: yo quisiera ganar esa plata.

