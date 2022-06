Que en Bogotá capturaron a un bocatoreño y lo van a extraditar hacia Texas por cargos de narcotráfico.

Que en muchos sectores -incluso en la propia iglesia Católica- no cayó para nada bien la preguntita de Carlos Lee sobre "La Bombonera" que le formuló a un aspirante a magistrado de la Tremenda Corte. ¡Fuera de lugar!

Publicidad

Que ya hay quienes vaticinan que a los billeteros vendedores de one two que se oponen a la Lotería Digital, les pasará lo mismo que a los taxistas "no voy" con los Uber.

Que "El Rayo" Fonseca -tras el sobreseimiento- alega que ahora ASSA no tiene excusas para pagarles a su bufete las pólizas por daños y perjuicios.

Que un chusco pregunta qué era lo que peleaba "La Polla" Assilem vestida de tigresa.

Que las honras fúnebres de Alex Aizpurúa Suárez, serán mañana a las 11:00 a.m, en la Iglesia de Guadalupe, en calle 50.

Que Panamá reporta un deceso por dengue y 773 casos. Bocas del Toro, es la región con mayor riesgo.

Que Blandoncity destacando el enorme parecido de su hijo Juan José con Blandón padre, el analista de Nextv. ¡Comparó fotos del pasado y el presente...es como si fuera un clon!

Que Carlos Motta, el del IMA, mandó saludo a los padres productores y agricultores que cultivan la tierra para producir alimentos para los panameños.

Que ya por los lados del Merca Panamá se está apreciando que no están llegando suficiente legumbres y otros productos desde Tierras Altas. Alegan que con los insumos tan altos, no les es rentable sembrar.

Que ante la escasez los precios de legumbres y tubérculos se han duplicado. Los minoristas y consumidores están aterrados. ¿Y el gobierno?

Que en la vereda tropical se comenta que a una empresa de construcción le pidieron 15 melones que le deben en un ministerio. ¡Ya al despacho le llaman de cariño 10%!

Que la dieta que le dan a los pacientes en la CSS de lo que menos tiene, es que sea balanceada.

Que muchos padres se preguntan a qué viene esa besadera entre mujeres en la película de Buzz Lightyear.

Que en "The Beautiful Game", el partido entre los Amigos de Ronaldinho y Amigos de Roberto Carlos contó con la presencia de Kevin Dennis Kuranyi Rodríguez y Dímelo Flow

Que el panameño Iván Herrera fue llamado nuevamente por los Cardenales.

Contenido Premium: 0