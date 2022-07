Que tres años después y tras su renuncia a la bancada, los independientes descubrieron la planilla de Bejerano. ¡Pedro, el del Café con Sittón, le dijo a Juan "Digo" que durante ese periodo estuvo como los Tres Monito: no veía, no tuiteaba y no escuchaba!

Que "Bolota" Salazar denunció a Foco y a "Carne Fresca" por calumnia e injuria por insinuar que está vinculado al narcotráfico. ¡Reclama una indemnización de $1 millón!

Que anoche le entregaron las credenciales al nuevo Cen del PRD, entre ellos, "El Gato", "El Dr. del Ghetto" y a "Huevito".

Que la bancadita de "Orejita" Roux no tiene coherencia. Tratan de expulsar a 15 diputados del CD y ahora los tres tristes tigres que comen en tres tristes platos de trigo, renuncian a la bancada de su partido. ¿Sería porque se quedaban sin comisiones?

Que algunos restaurantes en el Casco Viejo están reduciendo los horarios para ahorrarse un turno laboral.

Que le están preparando una investigación de cómo fue que "El Patrón" logró que Duquibiri le vendiera el Canal 2 tras la invasión ¿A punta de amenazas?

Que la Caja de Ahorros cumplió 88 años con activos por $5 mil millones.

Que los residentes de Pacora y Pueblo Nuevo guardan esperanzas que el "Tanque de Gas" pueda culminar los dos proyectos de mercados abandonados por anteriores administraciones y sin el billete para pago a contratistas.

Que mañana se llevarán a cabo talleres didácticos en el Teatro Balboa junto a la Orquesta Sinfónica y el Teatro Balboa para niños de 3ero, 4to y 5to grado, de diversas escuelas primarias. La presentadora será la reconocida “Pepina”.

Que reemplazaron a Nicky Barleta en la Superintendencia Bancaria por Adriana Raquel Carles Rojas.

Que ya se establecieron las fechas para el examen básico de certificación en Medicina del año 2023: 13 de enero, 13 de mayo y 26 de agosto. El costo será de $125.

Que un chusco comenta que la renuncia de "El Duende", de Ana Gisell y del "Químico" a la bancada de CD, es la admisión de que saben que la revocatoria de mandato solicitada por "Orejita", no procederá. Otra derrota para Roux, otra victoria para la capireña Yanibel.

Que Carlos Santana se desmayó en pleno concierto en Michigan. ¡Pesan los 74 años!

Que Eduardo Murgas, es el nuevo decano de la Facultad de Comunicación Social.

Que un jinete se accidentó el martes mientras galopaba una yegua en el HipoRemón. ¡Su estado es delicado!

Que el "Dr. del Ghetto" aclaró que su fiesta de reelección fue con fondos públicos.

