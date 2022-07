SE ESCUCHA POR AHÍ

Que si "Básicamente"Alexander advierte que se está pagando planilla y subsidios con préstamos. ¿Qué sucederá cuando no se pueda obtener más deuda?

Que "Nito" deberá tomar acciones para desmontar la protesta social que van in crescendo, como de salida remover ministros y designar un Gabinete político, aplicar medidas de austeridad en el gobierno, que los altos cargos de los tres Órganos del Estado paguen su gasolina y se rebajen los salarios, un urgente y real programa de reactivación económica, suspensión de viajes y contención del gasto público.

Que me aseguran que la fiesta en la finca de "Topo" Barranco costó 25 mil palos. ¡Unidad, unidad!

Que al cumpleaños de "Blandoncity" llegó "Tortugón", pero no invitaron a "La Katrina", que en toda caso sería la reina en esa fiesta.

Que el gobierno parece que frenará la pauta publicitaria. ¡Ya se arrancó con las emisoras!

Que la ruta de autobuses Panamá-David y viceversa suspendió sus viajes ante el tranque de los indígenas en Tolé y San Félix. ¡Nadie sale y nadie entra de la Altiva!

Que "Yaz" aclaró que la "mielodisplasia" de "Cabeza Tibia" es de bajo y no de mediano riesgo y las opciones de tratamientos es no seguir tratamiento, optar por un tratamiento con inyecciones y el tercero consistiría en pastillas.

Que ya hay analistas que advierten que Sri Lanka cayó en la trampa de la deuda #China con colosales inversiones que le dispararon la deuda externa que ahora es impagable.

Que algunos de los manifestantes se retiraban por algunos momentos del área de protesta e iban a un auto, donde habían open bar. ¡Así tampoco!

Que anoche hubo vigilias en La Chorrera, Santiago, Changuinola y Parque Cervantes y cierres de vías en varios puntos del interior. ¡La vaina está hot!

Que el Suntracs alega que la Tierra va a temblar con las acciones que anunciarán hoy. ¡Ay, xuxa!

Que Etelvina tenía ayer en su fiesta más seguridad que "La Bichota" Karol G, en su concierto en Amador.

Que en las redes antisociales hay expertos en todo para resolver la crisis que vive Panamá. Lo bueno sería que le mandaran el curriculum a "Cabeza Tibia" para que los meta en el Gabinete.

Que los transportistas de La Chorrera están amenazando también con paro.

Que la profesora Gordón, la vice del FAD, retó a los del gobierno y empresarios, a un debate público y televisado sobre la economía y seguridad social. ¡Que se atrevan dijo Maribel!

Que el jinete José Batista estará fuera de las pistas de tres a seis semanas después de sufrir fracturas en el talón y tobillo durante una carrera en Monmouth Park.

Que un día como hoy, pero hace 30 años, fue condenado Mi General Noriega a 40 años de prisión.

Que Mike Brito, el cazatalentos de los Dodger, quien en 45 años firmó más de 20 peloteros que llegaron a las Grandes Ligas, fue el que con "Mamavila" Osorio firmó a Omar Moreno Jr. hace años. Brito, cubano de nacimiento, falleció el jueves en Los Ángeles. Su mejor firma fue la de Fernando " Toro" Valenzuela. Casi siempre usaba un sombrero "Panamá".

Que los Rays de Tampa Bay adquirieron al receptor panameño Christian Bethancourt de los Atléticos de Oakland.

