Que "La Chilindrina" Gómez buscará nuevamente ser diputada de libre postulación y llevará a Felipón Argote, como suplente.

Que Franklyn Delano Robinson sostiene que esos que odian al Suntracs, Anadepo y a los originarios por cerrar las calles, por dignidad, no quiere verlos utilizando el subsidio de la gasolina. ¡Jajaja. Arderás en el Infierno!

Publicidad

Que algunos preguntan de dónde surgió la Anadepo y hay quienes señalan que varias de sus organizaciones están ligadas a la Fuclat. ¡Virgilio debe saber mejor la historia!

Que simplista el análisis de "Pan con Pan" sobre la situación que se vive en Panamá y lo limita solo al engranaje político-gubernamental -que sin duda registra corrupción- pero omite tocar a los "empresaurios" y la desigual distribución de la riqueza.*

Que ahora resulta que los de "sin lucha no hay victoria", no tuvieron nada que ver con que la audiencia de Odebrecht no se celebrara ayer, sino que en parte fue el Covid-19.

Que la presencia de la defensa es vital para la celebración de las audiencias. Eso tiene más de 25 años de vigencia. Y lo mismo ocurre con las audiencias del SPA. ¿Cuál es la sorpresa?

Que pocos le han puesto atención que por pedido escrito y sustentado del Ministerio Público al Juzgado Tercero de Liquidación, casi 30 personas quedaron fuera del caso Odebrecht. ¿"La Espía" Isolda y sus Fiscales Tania y Zuleika pedirán disculpas?

Que todo indica que esa decisión tuvo que ver con el relevo que se le hizo al equipo de Fiscales que tenía "La Espía" Isolda persiguiendo sin pruebas ni indicios a Raimundo y todo el mundo.

Que dice un chusco político que la posición que tenga Lula en Brasil para inicios de septiembre de 2022, influirá de alguna manera en la audiencia preliminar del caso Odebrecht aquí en Panamá.

Que un jodedor exclamó que menos mal que a nadie se le ha ocurrido poner como tema de discusión en las diferentes mesas de negociación, darle un plazo a Tío Bobby para que cancele el casi millón de balboas que debe como evasor a la DGI. ¡Si fuera así, Panamá quedaría bloqueada por el infinito y más allá!

Que murió el cantante Héctor Tricoche, del "Lobo Domesticado", "Periquito Pin Pin" y "A Corazón Abierto" ¡Falleció a los 66 años, en Massachusetts, por problemas cardiacos!

Que falleció César "Pipo" Sánchez, dirigente de la asociación federada del Instituto Nacional y de la FEP, en la década de los 60.

Que a un mes de terminar el plazo para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del "Tanque de Gas", la iniciativa está liquidada. Solo suman 17,269 firmas.

Que ya hay 5 mil migrantes varados en Darién. Migración hace toda clase de esfuerzos para trasladarlos hacia los albergues en Chiriquí, a pesar de los cierres en la vía Interamericana.

Contenido Premium: 0