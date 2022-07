Que ya hay 23 precandidatos a Presidentes de la República por libre postulación, 340 a diputados, 144 a alcaldes y 727 a representantes de corregimientos. El domingo vence el plazo.

Que Saúl alega que fue el PRD el que mandó a un turba a Pacora y advirtió que se puede actuar en legítima defensa.

Publicidad

Que William Hughes Ortega relevó a la profe Maribel Gordón en la mesa única y sustentó la necesidad de establecer márgenes de ganancia, para romper la especulación.

Que todo indica que el profesor Luis Sánchez no tiene las mejores relaciones con la gente de la Alianza Pueblo Unido por la Vida.

Que la dirigencia Ngäbe-Buglé pidió seriedad y celeridad en el diálogo, porque los indígenas que están 24/7 en las calles, no pueden ser escudos de otros que están refrigerados.

Que ya se autorizaron los vuelos internacionales en el aeropuerto Enrique A. Jiménez, en Colón.

Que un chusco pregunta quién pagaba en Chame los $70 diarios del sonido y el guarito nocturno. ¿Y los quesos?

Que pocas semanas de vencer el plazo, los que buscaban tumbar al "Tanque de Gas" se aproximan al fracaso. Apenas llevan 17,620 firmas y la semana pasada solo lograron 351.

Que un chusco pregunta cómo se pagará ese subsidio a los aguacates, zapallo, chayote, mango, yuca, ñame, guineo, corvina y otros. ¿A los comercios o a los productores?

Que los de Unachi se quieren tener una canal de tv, deben aprovechar los avances digitales y con unas cuantas cámaras y menos de $15 mil, pueden hacer sus transmisiones por Youtube, Facebook y otras redes.

Que en el negocio de los alimentos los márgenes de ganancias no son muy altos, porque se trabaja con volúmenes. Dónde está la vaina es en la medicina. ¡Hay apuestas a que en el diálogo, no habrá acuerdos en ese renglón!

Que ya varios camiones cisternas en Chiriquí se mandaron a guardar y no van trasladar combustible hasta que se asegure la apertura total de las carreteras.

Que un jodedor pregunta si los docentes cobrarán el miércoles o están en huelga de eso también.

Que el "Fulo" Linares propuso disolver el Suntracs y las comarcas y agregó que la iglesia católica no está para mediar en temas políticos terrenales.

Que el profe Guillermo Salazar no le dieron chance anoche para rebatir al también profe William Hughes Ortega, sobre el tema de los márgenes de ganancia.

Que Felipe Argote sostiene que anoche en la mesa del diálogo, el representante de la comarca dijo que "aquí todos creemos en Dios. No creo que aquí haya nadie que no crea en Dios", pero luego abrieron el tiro de la cámara y vio como a 6 ateos conocidos ..tres de cada lado de la mesa... Y eso que el tiro no era amplio. ¡Jajaja. Maldito!

Que Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana y Panamá firmaron un memorando de entendimiento para avanzar el la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, Diálogo Consultivo sobre las Cadenas de Suministro y Crecimiento Económico, para fortalecer las economías y las democracias de la región.

Contenido Premium: 0