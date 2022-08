Que ahora todo el mundo pregunta qué era ese letrero de República Popular de Panamá que se exhibió ayer en el salón, donde "Gaby Cell" realizó su conferencia sobre medicamentos.

Que hay 15 candidatos a la alcaldía de Panamá, entre ellos, Luis Casis, "Panabrisas" Blasser, "Pelón" Broce, Luis Pinedo, Sandra Escorcia y Jorge Matsufuji.

Publicidad

Que se espera que los educadores hagan gala de su formación, vocación y apostolado para que recuperen todas las clases no impartidas, no solo en tiempo sino en calidad.

Que la Magistrada "Drive In - Gucci 2" y "La Sombra" Caraballo deberían ponerse de acuerdo ahora en agosto, para que entre enero y marzo del 2023, los que estén beneficiados con trabajo comunitario, sean asignados al acondicionamiento de escuelas y colegios.

Que hay una amplia gama de trabajos que se pueden hacer en las escuelas y colegios, como pintar dentro y fuera, reparar los techos, la electricidad, plomería, carpintería, jardinería, limpieza.

Que no se cumplieron los pronósticos y Harry "El que acusa sin imputar antes", no presentó sus papeles para candidato por la libre postulación.

Que hoy llega al sexto piso el ex Fiscal, último Director de la PTJ y primer Director de la DIJ, ex Procurador General de la Nación, ex Presidente de la Tremenda Corte y todavía Tremendo Juez: "El Inmanejable de la Prado".

Que como medida de contención del gasto, el Tío Bobby debería pagar ya el casi millón de balboas que debe como evasor fiscal condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón".

Que hoy llegan a los "Sin Cuenta" tres ex-epasianos: Arnulfo Barros, Luis "Wichi" Chamorro y José Edwin "Caimán" Sánchez. ¡Tendrán una fiesta única!

Que el presidente del Consejo Municipal, Ramón Ashby le pidió al "Tanque de Gas" que le llame la atención a sus funcionarios, para que participen en las comisiones de trabajos.

Que para el viernes esperan pagarle la planilla a 450 funcionarios de la alcaldía de David. ¡Eso es un espejo de lo que puede pasar si no controlamos los gastos!

Que si "Pelón" Cedeño logra tumbar la norma electoral que permite a miembros de partidos políticos aspirar a la libre postulación, está abriendo un portillo que a la larga afectará a los independientes: los adherentes de partidos no podrán firmarles a candidatos por la libre.

Que los Rabanes están en los estudios de Emilio Estefan Jr. para componer y trabajar en diferentes canciones.

Que la Comisión de Transporte de la "Cueva" debe debatir un proyecto que elimina de por vida las licencias a los conductores que bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, causen muertes.

Que un 30% de docentes que trabajaron durante huelga, mantendrán el calendario escolar regular, que termina el 16 de diciembre.

Que Luis René Abrego amenazó ayer con encadenarse en la ATTT o la Policía de David o buscar refugio en una embajada, porque aunque vive en Chiriquí, le clavaron una boleta por mantener auto chatarra en Loma Cová, cuando el "Guandú" no ha pasado de Tolé.

Contenido Premium: 0