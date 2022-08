Que entre las precandidatas a libre postulación del circuito 8-3 (actual 8-7) hay una guerra de alta intensidad y sacadera de trapos sucios.

Que Carlos González, del MEF, alega que la deuda este año tendrá un aumento neto de $4,000 millones y que el déficit neto sería de $2,109 millones.

Que se supone que hoy entregan la lista corta de los recomendados vip y la lista de aspirantes ordinarios comunes y corrientes para formar parte de la Tremenda Corte.

Que por el cargo de Tremendo Juez que dejará vacante el "Innombrable de la Prado" hay una disputa de ungidos entre el actual Administrador de la ASEP y la actual Fiscal de Cuentas. Cuidado y como siempre, cuando 2 están en acérrima pelea por algo, llega uno o una por fuera, y se lleva el mandado. ¡Dentro o fuera de la lista!*

Que el actual Administrador de la ASEP no está bien visto en la mesa del diálogo de Penonomé y la actual Fiscal de Cuentas le pidió al Contralor que audite la Asamblea Nacional.

Que el Doctor del Ghetto no ha dicho nada de los casi 200 millones del presupuesto de la Asamblea Nacional, pero la Magistrada "Drive In Gucci" 2 si ha dicho que está contenta con los 330 millones del Órgano Judicial.

Y hablando de chen chen, alguien podría decirnos si ya Tío Bobby pagó el casi millón que debe como evasor de impuestos, debidamente condenado por el Tribunal Administrativo Tributario en la era de "El Tortugón".

Que el "Feliz" Solís Contralor desea volver al Tribunal Electoral, pero eso le corresponde a la Tremenda Corte, que aún no ha dicho nada sobre quién será el reemplazo de Heriberto,a partir de noviembre de este 2022.

Que las calles del Jardín de Paz están llenas de huecos. Los que acuden a visitar el camposanto preguntan si "San Bonge" está encargado del mantenimiento.

Que a 11 días de vencer el plazo para la recolección de firmas de la revocatoria de mandatario del "Tanque de Gas", sus adversarios apenas han logrado 17,694 de las 198,920 que requerían. ¡Fracaso similar a las firmas para la Constituyente Paralela!

Que el "Dr. del Ghetto" atendió a un grupo de jubilados encabezados por Héctor Avila, quienes exigen el pago de los intereses de los décimos retenidos durante los años 1972 y 1983, tal como establece el proyecto 727.

Que "Toribio" sostiene que el PRD está peor que nunca, que hay una deformación en los precios de la medicina y que los docentes deben impartir clases y dejar los tamboritos.

Que gracia a los tranques que hubo en la Interamericana, en Cerro Punta se acumuló la producción de mes y medio y lo más probable, es que se pudran.

Que llegó siempre Marc Anthony y la gente cruza los dedos, para que no tenga otra "caída" antes de subir al escenario del Rommel Fernández.

Que en #EEUU falleció el historiador David McCullough, dos veces ganador del Premio Pulitzer que además recibió los premios nacionales del libro por “El camino entre los mares: la creación del canal de Panamá” (1977) y “Mañanas a caballo” (1981), sobre el joven Theodore Roosevelt y su familia.

Que Lamastus Family Estates ganó la Copa "The Best of Panama" como el productor de café del año en la gala. En la categoría Geisha Natural triunfaron Guarumo Coffee Farms de Tessie y Ratibor Hartmann, mientras que en la categoría Geisha Lavado, la finca Auromar se llevó el primer lugar. En la categoría Varietales, fue premiada la Finca Hartmann con la variedad Chicho Gallo.

Que la economía de #China descendió en el segundo trimestre del año, con una desaceleración inesperada de la fabricación y una intensificación de la recesión en el sector inmobiliario.

Que el ñameñismo se reactiva esta semana. Tendrán siembra de banderas en la sede del partido, talleres, entrega de canastillas, misa y el viernes condecoración a 12 mujeres panameñistas destacadas. "La Faraona" Loly Ureta, fue postulada.

Que el fin de semana hubo 950 vuelos cancelados en #EEUU y más de 7,700 retrasados.

