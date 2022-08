Que a la mesa única del diálogo no acudieron ayer los integrantes del Bastión del Oriente chiricano y de la comarca Ngäbe y Buglé. ¡Todo tiene su final!

Que "Mimito" Ulloa advirtió claramente que está convencido que el diálogo no se puede prolongar eternamente, porque desgasta a todos para otros espacios. Hay que poner fechas y no finalizar de manera abrupta. Si eso no se puede dar, con dolor en el alma, la Iglesia terminaría su labor.

Que ya la mesa abordó los 7 puntos fundamentales y todo indica que el diálogo debe entrar a la segunda fase con participación del sector privado y otros actores.

Que para el "compañero" Saúl, hubo un movimiento fuera de la mesa para cerrarla. Una movida y maniobra política, pero que quede claro quién estaba rompiendo la mesa.

Que el sindicalista Eduardo Gil le gritó anoche al vice Tejada que dejará la "hipocresía". ¡Pido respeto, reclamó Roger!

Que están plomeando a Heriberto, porque dijo que el precandidato que no tiene $3.00 mensuales para pagar la licencia del dispositivo de recolección de firme, es mejor que no sea candidato, porque hacer política cuesta. ¿Y acaso eso no es verdad?

Que Franklyn Delano Robinson quedó ayer en shock, porque el Chef Gaby le pidió que fuera a su restaurante que unos amigos querían escucharlo y cuando llegó tenía a Héctor Gadpaille, el primer representante de Río Abajo.

Que el "Alemán" Dornheim estrenó tecnología punta en la operación "Fuego". Te meten un zoom que detecta a la gente hasta debajo de las piedras. ¡Es como un satélite criollo!

Que Wingo retomará sus operaciones en el Aeropuerto de Panamá Pacífico a partir del 1 de septiembre.

Que la Antai pidió al director de Bingos Nacionales remover a parientes de su esposa nombrados en esa entidad.

Que el Gobierno de Belice firmó un acuerdo de conciliación por $38.5 millones con Belize International Services Limited y Morgan y Morgan, luego de una sentencia de la Corte de Justicia del Caribe del 30 de junio de 2022.

Que "Chepe Bomba" y Ronny Vargas reportaron que regresó el técnico Thomas Christiansen. ¡Bueno, ya está bueno de tantas vacaciones!

Que ayer se presentó el Álbum Panini del Mundial de Qatar 2022.

Que por los lados del BHN se habla de una auditoría externa que dirige el propio secre de esa entidad. ¡Tiembla la tierra!

Que "Kung Fu Panda" Fanovich alertó ayer en el pleno sobre el peligro del cierre de las bananeras en Bocas. ¡Seis mil empleos en juego!

