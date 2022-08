Que la ministra "Tiny Winey" le pidió ayer en la mesa del diálogo "respeto" a Alirio Prado. Y la facilitadora Cherty le gritaba: ¡Alirio, Alirio. Joo!

Que el profesional del Derecho investigado en la operación "Fuego" es una abogada. Sería la segunda jurista aprehendida en casos de drogas de Colón. La otra fue detenida en la Operación "Fisher"!

Que el Comité Ecuménico de Panamá y el Comité Interreligioso de Panamá expresó su preocupación por las recientes acciones contra la Iglesia Católica de Nicaragua por parte del gobierno, que atentan contra la libertad religiosa y reclaman la liberación de los líderes religiosos y laicos detenidos.

Que todo indica que la mesa única del diálogo está por finalizar su primera fase. ¡Ya van 33 días!

Que algunos de los partícipes de la mesa única han cuestionado la labor de facilitación de la Iglesia. ¡Eso es injusto!

Que le entraron a tomatazos al Magistrado "Cielito Lindo" Cigarruista por decir que en el ADN de todos y de todas está el juega vivo. 10 años en la Cueva de la 5 de Mayo, 10 años en la Tremenda Corte y 10 años en el Tribunal de Cuentas. Debe saber del tema.

Que un ejemplo es el juega vivo del condenado a pagar casi un millón de balboas como evasor de impuestos, presentar todas las medidas dilatorias para no cumplir con esa condena, y hacerse pasar como ejemplo de honradez y honestidad.

Que es que ser juega vivo no es lo peor, sino pretender no ser juega vivo y echarle la culpa a otro de lo que uno jugó vivo para no pagar las consecuencias y en la taquilla pasar como impoluto.

Que hablando de esos juega vivo, la historia ya está ubicando quiénes fueron "El Tortugón" y "La Espía" Isolda, aunque todavía haya quienes quieran que uno mire hacia otro lado, escuche otra cosa y siga creyendo en pajaritos preñados.

Que otro ejemplo es la Fiscal Polaca, que ahora persigue a los tenientes, capitanes, mayores y subcomisionados ascendidos irregularmente, pero no se atreve a perseguir a "El Tortugón" por firmar esos accesos. ¿Será en agradecimiento por recogerla en MINSEG cuando perdió el contrato con los gringos?.

Que el Magistrado Araúz puso el dedo en la llaga en lo de las aspiraciones a candidatos de libre postulación: no es que los limpios no pueden aspirar, hay que invertir dinero, pero también esfuerzo y tiempo. ¡Time is money! ¡No hay subsidio para eso!

Que desde hoy se reinician trabajos del Corredor de las Playas, que estuvo suspendida desde octubre de 2019.

Que el MEF llevará a la Comisión de Presupuesto de la "Cueva de la 5 de Mayo" el traslado de partida de $4 millones a favor del Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

Que el presidente tico Rodrigo Chaves anunció la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), que opera en Panamá.

Que la Tremenda Corte declaró vacantes 5 posiciones de magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio.

Que por las 325 hectáreas que comprará el gobierno para la Universidad de Panamá tendrá un costo de $3.8 millones.

Que aparte del repre de Isla Grande, también hay un inspector de la Junta Comunal. Los dos cayeron en la Operación "Fuego".

Que hay un lío en las recientes elecciones del Frente Nacional de Mujeres de Partidos Políticos. Alegan que fueron impugnadas por lo que la directiva anterior sigue vigente, pero la nueva también tomó posesión.

Que ahora andan proponiendo que se acepten tongos con tatuajes. ¡Dejen de relajar la disciplina!

Que los venezolanos que requieran ingresar a Panamá deben solicitar visa estampada ante Oficina Consular Panameña, salvo los que tengan visa o residencia vigente.

