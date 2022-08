Que los funcionarios del Seguro, como si la Caja no estuviera a punto de colapsar, anuncian una huelga para septiembre si no les conceden: no un aumento de salario, sino DOS. ¿Qué parte no han entendido?

Que Juan "Digo" se disfrazó ayer de Naruto en el Comic Con. ¡Un jodedor exclamó: cuidado le sale un Isshiki y lo acaba políticamente!

Que "Cielito Lindo" Cigarruista volvió a repetir: el que no roba tiempo, roba plata, llegan a las 10:00 a.m. y cobran. El profesor de la universidad que es empleado público, en su oficina prepara la clase de la noche.

Que a los santiagueños les molesta que la Alcaldía no utilice para los actos oficiales, la histórica Placita San Juan de Dios. ¿Será que la rechazan, porque fue remozada por el antecesor?

Que bastó que “La Yeya” criticara los subsidios, a los más necesitados, para que le revivieran la famosa casona de Punta Mala.

Que muchísimos deseamos conocer la lista completita de las Farmacias y/o negocios que compraban, en cantidades industriales, medicinas e instrumentos que malos funcionarios robaban en el Seguro Social.

Que es hora de pensar en lo que haremos con Atlapa. Caminar por sus predios es deprimente. Poco a poco, va convirtiéndose en una especie de Depósito General del Estado. Aún puede ser mejor utilizado.

Que algo feo está pasando por el Casco Viejo. Falta mucha seguridad pública, y a los turistas les aterran los asaltos y balaceras diarias. Además, muchas esquinas están asquerosas. Llegó la hora de salvarlo.

Que esta semana se conocerá el castigo aplicado a los irresponsables que organizaron un Carnaval, con Murga incluida, en el Hospital de Chepo. Los pacientes protestaron, pero el fiestón no se detuvo jamás.

Que el viernes en Telemundo, y en América TV de Miami, el Embajador de Israel en Panamá fue noticia. El diplomático censuró la venta de un libro de Hitler.

Que Alegría y Blandón, padre revivieron una disputa que nació en el IRHE, hace más de 40 años.

Que si la generalización del Magistrado "Cielito Lindo" Cigarruista, asegurando que todos robamos, fue un desastre, lo de los 200 millones que no se pueden recuperar, fue mucho peor. ¿La nuestra es una sociedad fallida?

Que pasan los días, y poco sabemos, de los malhechores que se llevaron casi un millón de dólares del Banco Nacional. Es hora de que sepamos ¿cómo avanzan esas investigaciones? Mucha plata en juego.

Que por La Gran Chorrera han pegado el grito al cielo, porque Aris de Icaza anunció que desea volver a ser Diputado. Si los que gritan, nos aseguran que “El Puma” es un cadáver político, por qué tanto miedo?

Que lo único bueno, de haberse descubierto un faltante en las Bolsas de Arroz, que se venden en las tiendas del IMA, es que ahora los panameños están verificando el peso real de todo lo que pagan. Ah, sí.

Que la Tremenda Corte suspendió varios ascensos ilegales en la Policía Nacional , y no ha pasado nada. ¿Dónde queda la sanción ejemplar a las autoridades responsables de semejante violación?

Que Alberto “Toty” Velásquez aseguró que el PRD está en franca caída, y que va rumbo a su desaparición total. Un duro señalamiento, que cayó muy mal, por las oficinas del partido torrijista.

Que en Colón después que enchirolaron al Repre y una cuarentena de bichos, los que criticaban los retenes de la Policía tienen la cola metida entre las patas.

Que un chusco pregunta qué está pasando en el conjunto "Los Distinguidos" de Ulpiano. ¡Van como 7 que han renunciado!

Que "Sol Prince Gris" ganó el handicap en honor de "Diente Cool" Alemán y Luis Paz Rodríguez.

Que mañana Panamá será sede del Foro regional: "Las desapariciones de personas migrantes en América Central y México a la luz de las recomendaciones realizadas por los mecanismos de protección de Derechos Humanos".

Que Fajardo lleva siete goles y es el líder en la 2da. División del fútbol peruano. Michael Amir Murillo anotó para el Anderlecht que terminó perdiendo 2-1 ante el Union St. Gilloise.

Que las 34 comisiones del Plan General de Elecciones (PLAGEL) desarrollaron su primera reunión general de trabajo de cara a los comicios del 2024.

