Que por los lados de la "Cueva" andan em...fadados con San Felipe y con "Pepito", el de la calle Gustavo Schay, porque los acusan de reactivar las auditorías de Fredy "Delta".

Que pocas dudas de que funcionarios se acojan al Programa de Retiro Voluntario, que lo más que ofrece a los más viejos son seis meses de salarios. "Billy" Ford daba un año de sueldo y "Tortugón" concedía 7 meses y solo aceptaron 1,548.

Que hay quienes tienen dudas de las "buenas" intenciones de "Mela Gucci 2" con su proyecto 802, que establece que los recursos de Casación, serán solo en casos cuando la pena sea superior a los 5 años. Otros alegan que la opción sería ir al juez de cumplimiento para evitar el sistema arriba.

Y hablando de "Mela Gucci 2", ayer la sacaron por una puerta secreta del salón Azul de la "Cueva de la 5 de Mayo", para que no la entrevistaran los periodistas. ¡Houdini quedó como niño de teta al escapismo del que hizo gala el jefe de protocolo de la Tremenda Corte, Roberto Zúñiga!

Que Ravil Maganov, el millonario petrolero ruso que criticó la guerra de Ucrania murió al "caer" por la ventana de sexto piso de un hospital en Moscú.

Que la audiencia intermedia por el caso de “vacunación clandestina”,fue reprogramada para el 1 de noviembre, porque Julito Pinzón, abogado de Matías Pérez Escudero, presentó una incapacidad por dos días

Que ayer en el pleno de la "Cueva" hubo un tete a tete entre Emilie García, la suplente "Chinito" Brands, porque le dijo a Juan "Digo" que los independientes no existen, porque todos tenemos intereses. El otro se monstroseó y gritó "cínicos e hipócritas".

Que las publicitarias tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse en el Tribunal Electoral para poder pautar propaganda para partidos políticos o candidatos.

Que el presupuesto del Canal para el 2023 contempla $700 millones para planilla.

Que un necio pregunta, por qué se le debe pagar pólizas de salud y de vida a los jubilados de los estamentos de seguridad. ¡Acaban de aprobar un gasto de $6.4 millones e incluye a los activos y jubilados!

Que Pedrito, el del Café de Sittón, se sometió ayer a un "Extreme Makeover" que casi lo transforma en el Hombre Nuclear. ¡Jooo!

Que un chusco comenta que alguien que salió bien librado de la Tremenda Corte fue "El Hijo de Santiago" y su compinche que hoy día labora muy cerca de alguien grande en San Felipe. Era investigado por supuestos depósitos de dinero en la sucursal de Santiago de un banco estatal y los rumores que los borradores de fallos que eran revisados en firmas particulares.

Que ayer no hubo reunión del Pleno en la Tremenda Corte, así que no se discutió que es o no es constitucional el matrimonio entre hombre y mujer.

Que un chinguero apuesta que la Tremenda Corte elegirá al nuevo integrante del Tribunal Electoral, primero que "Cabeza Tibia" y la "Cueva de la 5 de Mayo" designen y elijan al que reemplazará a "El Inmanejable de la Prado".

Y hablando de la Tremenda Corte, hoy 2 de septiembre de 2022 se cumplen 10 años del inicio del Sistema Penal Acusatorio en las provincias de Herrera y Los Santos.

