Que todo indica que el caso Odebrecht armado contra "El Loco" está prescrito, al igual que contra varias figuras del gobierno de Martincito.

Que partir de hoy se puede conseguir copia del fallo de inconstitucionalidad de la Tremenda Corte sobre el fuero penal electoral de "El Loco", que el Tribunal Electoral mantuvo el 22 de mayo de 2022 y luego el mismo Tribunal Electoral levantó el 25 de julio de 2022.

Que en cambio, a Franklyn Delano Robinson sus fuentes lo dejaron colgando, pues nadie tiene todavía el fallo de la Tremenda Corte sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario. ¿Será que "Mela" espera la llegada de Jessica Stern?

Que 52 armas de fuego y 1,534 municiones fueron recuperadas en el programa "Pacificando mi barrio, Construyendo el futuro", realizado en el estadio Omar Torrijos.

Que la empresa Lamastus Family Estates subastó una libra de café Geisha en $6,034.

Que quedan 7 días hábiles para postularse a Magistrado del Tribunal Electoral y solo hay 7 interesados, ninguna interesada.

Que para los que quieren hacer leña del árbol caído, un leguleyo explica que el ex Tremendo Juez chamero fue denunciado ante la Cueva de la 5 de Mayor de la era de "El Tortugón" y la carpetilla fue archivada, por los mismos delitos que la condena del junior.

Que un chusco jurídico señala que esa condena del junior del ex Tremendo Juez chamero abre las puertas a que se proceda con igual eficacia y celeridad con respecto a "El Tortugón", "La Espía" Isolda y su Círculo Cero, y no como ellos hicieron armando carpetillas que se deshicieron en los Tribunales de Juicio Oral del SPA.

Que a "Pepino" Bonissi no debe haberle hecho mucha gracia que haya prescrito la acción penal a favor de Eva y Milagros Valdés, debido que por ese asunto tuvo que salir de la Casa Porras en menos de un año de haber reemplazado a "La Chilindrina" Gómez.

Que hoy la Alianza Pueblo Unido programa piqueteos contra farmacias en la 12 de octubre.

Que el Lp "Siembra" cumple 44 años de haber sido lanzado por el sello Fania. Es el disco de salsa más vendido.

Que el ministro Pino reveló que los del banco asaltado la semana pasada, no usaron el botón de alerta. ¿Cómo?

Que la profesora Gordón revela que no le permitieron participar en un debate radial sobre el tema de los medicamentos. ¡Si te callan, me callan!

Que la jefa del Comando Sur, la General Laura Richardson estuvo de gira en Colombia.

Que el MOP anuncia que esta noche -en horario de 10:00 p.m. a 3:00 a.m. se realizarán labores de parcheo en la calzada de rodadura del puente de Las Américas.

Que el Tribunal Superior de Liquidación admitió casación de la Fiscalía en el caso contra Giacomo y Carretero.

Que Carlos Lehder saldrá en el documental "The Last of the Cocaine Cowboys" donde habla de las operaciones del Cártel de Medellín y sus conexiones en Panamá.

Que el mayor Felipe Camargo desmintió lo dicho por el "Dr. del Ghetto" de que Mi General Torrijos lloró como tres veces durante las negociaciones del tratado. ¡El man cuando estaba golpeado se metía era un cañazo!

Que ya han sustentado sus vistas presupuestarias 49 instituciones en la "Cueva de la 5 de Mayo".

