Que me aclaran que la ACP no compró ventiladores por $6 millones. Era un plan piloto, pero se decidió no implementarlo.

Que hoy hace 37 años, el "F-8" de las Fuerzas de Defensa decapitó al médico internacionalista Hugo Spadafora.

Que los canales de TV consultan como opinólogos independientes del caso "Jodebrecht" a precandidatos que son adversarios de "RM". ¡Cuidao y se les va la credibilidad al piso, tal como ocurrió con el caso pinchazos!

Que ayer, mientras la atención estaba en la audiencia preliminar de "Jodebrecht", los Tremendos Jueces: "Drive In Gucci 2" y "El Inmanejable de la Prado" estaban juntos inaugurando oficinas en Santiago y viendo dónde se construirá la unidad judicial veragüense. ¡Qué lindos se veían juntos!

Que ayer se dio inicio a una audiencia en un juzgado de liquidación penal sobre los asuntos pendientes de West Valdés.

Que el fallecido exembajador Guillermo Vega fue el enlace con la KGB y compró los morteros 120 y lanzacohetes en Francia. ¡Historia Patria!

Que "Pan con Pan" viene otra vez con un concierto, cuya entrada más barata tiene el precio de $395.

Que el querellante Muñoz Pope respeta más las garantías en el caso "Jodebrecht"que la propia jueza Baloisa y la fiscal Morcillo. ¡Plof!

Que un pronosticador y no procastinador predice que este fin de semana la opinión pública dudará de la Vista Fiscal y los Fiscales y de seguro el otro fin de semana querrán linchar a "La Espía" Isolda y los Fiscales que armaron el sumario "Jodebrecht"

Que según ese pronosticador, la transmisión por TV pesará contra la Juez Marquínez, "La Espía" Isolda y a los Fiscales que armaron el sumario "Jodebrecht", cuando a los defensores les toque el turno de argumentar y no se extrañen que cese la transmisión por desperfectos técnicos.

Que van 17 los aspirantes al cargo de Magistrado del Tribunal Electoral que dejará el "Farmacéutico" Araúz el próximo 15 de noviembre. Solo 4 damas han presentado sus documentos.

Que hasta ayer lunes 12, no le han comunicado oficialmente a los Magistrados del Tribunal Electoral, el fallo que declara inconstitucional el fuero electoral penal de "El Loco", que ellos mantuvieron en marzo y luego levantaron en julio de 2022.

Que un chusco pregunta: ¿si no está ejecutoriado el fallo de la Tremenda Corte que declara inconstitucional el fuero electoral penal de "El Loco", cómo se inició la audiencia preliminar ayer lunes 12? Respuesta: el mismo Tribunal Electoral levantó el fuero electoral penal de" El Loco" el 25 de julio de 2022.

Que Franklyn Delano Robinson Elliot, el de los "Wichi", ya está moviéndose y se ubica segundo en la recolección de firmas para representantes de Río Abajo.

Que el comandante vitalicio de los "Boinas Negras" Luis Gaspar "Toti" Suárez llega hoy a los "Sin Cuenta". Ya tiene el borrador de sus memorias que presentará en la próxima Feria del Libro, pero previamente se comprará un casco y una armadura. ¡Por si las moscas!

Que "El Dr. del Ghetto" sigue en plena campaña en busca de una candidatura presidencial por parte de "La Resistencia" del PRD.

Que anoche hubo una riña tumultuaria en los predios del parque San Nicolás de Bari.

Que a Mark David Chapman, de 67 años, el hombre que disparó y mató a John Lennon, en Manhattan, en 1980, se le negó la libertad condicional por duodécima vez.

Que la presentación de Daddy Yankee el 19 de noviembre será en el Rommel Fernández.

