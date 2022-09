Que un expresidente de la Tremenda Corte: "Garfield" Mitchell y un expresidente encargado de esa misma Tremenda Corte: "El Santísimo" Nanchy, tienen votos parejos para reemplazar al "Farmacéutico" Araúz, en el Tribunal Electoral.

Que Miguel Antonio Bernal llegó ayer a la Tremenda Corte para presentar sus documentos para aspirar a magistrado del Tribunal Electoral. ¡Ya tiene mucho apoyo en la opinión pública!

Que ayer en Carrasquilla lanzaron desde el 6to. piso de un edificio a un perro. ¿Qué le pasa a la gente?

Que ahora la Morcillo anticipa que violará la Constitución y las leyes para incurrir en doble juzgamiento. ¿Le recomiendan que vuelva a la Facultad?

Que "El Loco" exclamó que no ha recibido ningún real mal habido. Si le encuentran uno se los corta, pero si no lo encuentran, que se los corte "Gaby Cell" y lo reta a que le gane en las urnas, no sacándola de carrera con trampa.

Que Franklyn Delano Robinson abrió su nuevo local en el Casco Viejo, al lado de Selina.

Que Ismael Cueto, uno de los detenidos en Punta Coco, ahora reclama 5 melones, porque alega que le quebraron la quijada de vidrio. Los tongos alegan que se monstroseó cuando le hacían una requisa.

Que Harmodio Arrocha tiene hoy su "Análisis Deportivo" por PTY Radio, de 12 mediodía a 1:00 p.m. Moyo dice que no se concibe que Panamá, donde el béisbol es uno de los deportes favoritos, el país no figure en el ranking de los 12 mejores.

Que en #Bolivia están investigando a #China Harbour Engineering Company (Chec), la misma que ganó la licitación del 4to. puente sobre el Canal, durante el gobierno del "Tortugón".

Que "Frankenberry" prefirió irse a Corea del Sur a bailar "K-pop", que quedarse en "Macondo" para ver la pelea entre "Canelo" Álvarez y su trilogía con Golovkin.

Que al IMA le aprobaron un traslado de partida por $15 millones para el fortalecimiento del programa de tiendas y ferias, incluyendo 9 tiendas en la Comarca Ngäbe-Buglé.

Que la CBS canceló la serie de competencia de celebridades "Beyond the Edge" después de una temporada. El Survivor se filmaba en #Panamá.

Que Luz Graciela de Calzadilla, se quedará al frente del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

Que Mike "Pompe-Yo" se está preparando para presentarse como candidato en el 2024.

