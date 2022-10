Que "Cabeza Tibia" sostiene que le gusta cortar cintas. ¿Será por eso que no ha desarrollado obras de su propia cosecha?

Que la Antai inició una investigación por el supuesto uso de un auto oficial de los camisas rojas para el traslado de licor. ¡Bomberos en fuego!

Que "El Timbalero" Lombana le está reclamando a "Cabeza Tibia" y a la directiva de la CSS que asuman el tema de la crisis de las pensiones, porque para el 2024, ya será tarde. ¿Cuál es tu propuesta mágica?

Que Panamá no llegó a dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Y ahora el Consejo de la Unión Europea mantiene a Panamá en la lista discriminatoria de paraísos fiscales. ¡Esto no es una derrota en salud o en finanzas, sino en relaciones internacionales!

Que "El Juez" Aaron entró ayer a la historia al conectar 62 vuelacercas en una sola temporada en la Liga Americana, superando la marca que tenía Roger Maris, de 61 desde 1961.

Que hace dos años había expertos en pandemia, hace un año en vacunaciones, hace 6 meses en el conflicto entre Rusia y Ucrania, hace 3 meses en mesas de negociación y ahora hay expertos en blanqueo de capitales con o sin delito precedente.

Que para que haya blanqueo de capitales debe existir un delito precedente dentro de un listado. No es delito precedente si es delito en el extranjero, pero no en Panamá o si no está en un listado, y sin ello no hay delito de blanqueo de capitales.

Que no hay que olvidar reglas como la ley más favorable al reo, la duda favorece al imputado, no hay irretroactividad sólo si es favorable al procesado, no se puede castigar por algo que no era delito al momento de la conducta, el juez no suple las falencias del Ministerio Público.

Que ya no es noticia que los casos amañados armados por "El Tortugón" y "La Espía" Isolda sean desestimados en los Juzgados de Liquidación. ¿Quién se preocupa por el daño causado a los perseguidos y a sus familias? ¿Y los perjuicios sufridos?.

Que un chusco sostiene que no hay mucha diferencia entre el recurso del Estado desperdiciado con las ilegales destituciones de Fiscales ordenadas por "La Chilindrina" Gómez cuando fue Procuradora y la mala utilización de Fiscales de "La Espía Isolda" armando mamotretos de expedientes.

Que del 16 de enero al 15 de diciembre de 2023, los panameños residentes en el extranjero que deseen votar en los comicios del 2024, podrán inscribirse en el Registro de Electores de Residentes en el Extranjero.

Que en República Dominicana hay un tal "Mantequilla" que anda enyardando a medio mundo prometiendo duplicar su inversión. ¡Una pirámide Caché Bombita!

Que el hombre de las baterías, Javier Octavio Díaz, recibió el Premio Ejecutivo del Año 2022 por parte de la Apede.

Que advierten de las pésimas condiciones de un viejo inmueble ubicado cerca a la Cancillería y otros ministerios. Es una trampa de muerte.

Que el Banco de Inglaterra ha tenido que entrar a una especie de rescate de los fondos de pensiones en el Reino Unido.

Que mañana en el auditorio de la Lotería Nacional, se realizará el sorteo de posiciones de los 25 colegios que participarán en el encuentro de bandas estudiantiles.

Que ayer le aprobaron al Ministerio de Seguridad un traslado de partida por $2.4 millones para el pago de la alimentación de los migrantes que se encuentran en los albergues en #Panamá. Al MIDA le aprobaron $45 millones, para las ferias del IMA y compra de arroz.

Que ahora se aproxima el ciclón #Invest91L. ¡A comprar capote y bote!

