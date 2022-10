Que hay varias versiones sobre la tarjeta roja que le sacaron a Erika. Una de ellas es que no le prestó el apoyo necesario a Camilo "Butano" en lo de la OPS y los influyentes "Venerables" no la perdonaron.

Que la otra versión es que mientras "Gaby Cell" se dirigía en la Asamblea de la ONU ella hacía toda clase de muecas y se tomó ella y no el vice la foto con "El Olvidadizo" Joe.

Que para otros no está claro si la gota que derramó el vaso sobre la salida de la ahora ex Canciller fue lo ocurrido en Nueva York con Gabycell o la falta de apoyo al ex Ministro "Butano" Alleyne o lo del voto en la OEA sobre Venezuela o todo lo anterior.."

Que "Blandoncity" aseguró que el PRD puede inscribir un millón de adherentes, pero no llevan el mínimo chance en el 2024, porque inscritos no son votos.

Que el "Mello" Carrasquilla reveló que se había ido del PRD al CD, porque antes habían muchas guerras "intestinales". ¿Diarrea o qué?

Que ayer se hizo viral un video de una precandidata presidencial diciendo que estamos "vivitos y .....! ¡Coleando, coleando!

Que a Zambo sólo falta que le roben los huevos. Dos asaltos en 13 días.

Que un viejo sabueso pregunta que si la funcionaria de la Caja de Ahorros presionó el botón de alerta al momento del asalto, qué pasó con la reacción de "Los Linces"?

Que el grupo de Bilito anda con la desesperación al Máximo queriendo manipular al TE con fantasmas de fraude que no existen. Dicen los gallos nuevos que es un tema de falta de liderazgo y temor de ir a elecciones con las reglas ya escritas.

Que un chusco pregunta su"Orejita" Roux le revocará el mandato a "Soo Wang Hong" Carrasquilla ahora que se fue al PRD, tal como intentó hacerlo contra 15 diputados por algo menos grave que ejercer el voto en una elección legislativa.

Que un chusco pregunta si en Panamá este año se celebró el Doble Diez, conmemorando el fin del régimen imperial chino y el triunfo de la República de China bajo el Doctor Sun Yat Sen y sus 3 principios: nacionalismo, democracia y bienestar social.

Que un necio dice que tremendo tanque de rabito resultó ser el ex Director Asociado del diario de la 12 de octubre que saló a la ahora ex Canciller y que deberían preocuparse la Presidenta de la Tremenda Corte y "La Sombra" Caraballo.

Que algunos de los aspirantes para Tribunal Electoral ahora preguntándose cómo pedir ser designados Premier de la República...".

"Que la cofradía de "El Piloto" desea pronta recuperación para "Mr Google" Ten Sing y que supere el percance que lo tiene en cama por culpa de un mosquito..."

Que la Superintendencia de Sujetos no Financieros en colaboración con EU Global Facility de la Comisión Europea y el MEF, presentaron ayer a supervisores y sujetos no bancarios la Guía de identificación del Beneficiario Final para los Sujetos Obligados no Financieros.

Que un peritaje del Instituto de Medicina Legal concluyó que varios abogados falsificaron la firma de un cliente en una escritura e hipotecaron su apartamento, dejando al hombre en la calle junto a su esposa e hija menor. Pronto se sabrá los nombres porque el satélite viene bajando.

Que el que se salvó fue el nuevo Embajador de Panamá en España, ficha de la ahora ex Canciller. Lo recibió el Rey Felipe VI hace un par de semanas atrás..."

Que hoy llegan a los "Sin Cuenta": Astrid Salazar, "Pitufo" Vásquez y aunque me digan arrastrado: Mi Jefecito "El Griego", que se va de jubilación.

