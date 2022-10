-Que "Tortugón" almorzó con su exgabinete, incluso con el comisionado-ministro que puso la querella del caso "Jodebecht" que hoy lo tiene en tremendo lío.

-Que tal como dijimos, la Juez Baloísa dictó sobreseimiento provisional en el caso Lava Jato de Mossack y Fonseca, siguiendo lo que dijo el "Cecs" Fábregas en una Vista Fiscal y que secundó la Tremenda Corte, pero ahora el Tribunal Superior de Liquidaciones Penales se lo revocó.

-Que se volvieron a mover las fichas en el Ejecutivo y ahora hay nuevos 2 Ministros, 2 Vice Ministros y 2 Directores de entidades autónomas. Cambios en higiene y el agro.

-Que a partir de hoy los 9 Tremendos Jueces de la Tremenda Corte entrevistaran a los aspirantes a Magistrado del Tribunal Electoral. Como dice Abelito, hay 5 Tremendos Jueces puestos por GobierNITO y son suficientes para esa designación.

-Que un chusco asegura que ya Erika Mouynes tenía en su escritorio el nombramiento de "Cheito" en la embajada de Nicaragua, pero en la puerta del horno se quemó el pan. ¡Le tocará hacer lobby con la canciller "Tiny Winey".

-Que Harry "El Sucio" lo ha dicho claramente: los tiempos jurídicos no dan para impedir una candidatura de "RM" en los comicios del 2024.

-Que como ejemplo de lo que sostiene Harry, es que en el caso de Patria Portugal la sentencia de primera instancia fue en mayo de 2020 y la casación salió en septiembre del 2022.

-Que de seguro hoy no habrá Pleno de la Tremenda Corte, así que es posible que siga pendiente la inconstitucionalidad contra la norma que solo permite inscribir el matrimonio entre un hombre y una mujer.

-Que ahora no se sabe si la ex Canciller renunció o le pidieron la renuncia o si la renunciaron. Lo mejor es decir que renunció y así dejen agarrado de la brocha a más de un metiche

-Que tampoco se sabe si Tío Bobby ya pagó el casi millón que debe como evasor condenado por el Tribunal Administrativo Tributario de "El Tortugón". Aquí no hay metiche que informe.

-Que el gobierno de "Cabeza Tibia" emitió 450 mil sellos postales.

-Que un repre capitalino tiene un bar muy alegre en Veracruz, apartamento en Vista Mar y casa en Punta Barco. ¿Cómo lo hace? ¡Yo no sé! ¿Cuál es el negocio? ¡Sepa usted!

-Que la pregunta que se hace todo el mundo, qué hará #Panamá con los miles de migrantes que han entrado por Darién y los otros miles que vienen en camino desde #Colombia, ahora que en #EEUU no los recibirán.

-Que la secretaria de la Juventud ñameñista dijo que ese colectivo es uno de los más "longevono" de nuestra historia. ¡Longevo, longevo!

-Que en los predios del PRD se comenta que después de ver a Gaby a Lolo juntos en las inscripciones, ya las cartas están echadas en Mateo.

Contenido Premium: 0