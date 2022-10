Que hace poco, "Papademente" casi pierde la vida a bordo de su moto, cuando un auto que esquivaba un hueco enorme se le vino encima en Campana. ¿A quién acusa, al hueco, a Rafa o al chofer?

Que el “patinazo” de la semana lo dio el Tribunal Electoral, con un vídeo medio extraño, en el que quiso “chotear” las dudas sobre las inscripciones de independientes. Temas tan serios no deben manejarse así.

Publicidad

Que en el Casco Viejo, los dueños de un bar restaurante colocaron mesas y sillas sobre la calle 11, impidiendo el paso de autos sobre la célebre e histórica “Bajada de Jaén”. ¿Qué dirán los jefes del SPI?

Que Ebrahim revivió el alquiler de un avión, en 350 mil “panchos” por parte de una exministra, y se pegunta por qué la aplauden tanto los “químicamente puros”.

Que en el Seguro Social voltearon los ojos hacia adentro. Están buscando ahora a funcionarios que se prestan para facilitar el NO pago de cuotas, por parte de patronos irresponsables. En guerra avisada...

Que “Nando” Meneses debe fortalecer su equipo de Comunicaciones. Siempre está “detrás de la pelota”, y cometiendo errores imperdonables. Dirigir el Ifarhu y apoyar a jóvenes, debería ser un paseo, por Dios.

Que las contradicciones entre “Fede” y Montilla no cesan. El Ministro insiste en que solo falta una carpintería de redacción, pero su Vice revela que todavía se negocia con la Minera. ¿En qué quedamos?

Que con la lista maligna de la GAFI, lo peor es que cada vez que nos incluyen, los bien pagados asesores financieros de la localidad, se salen con el mismo pregón: “Ya falta muy poquito para que nos saquen”.

Que los chorreranos molestos porque en otras provincias desean celebrar desfiles el 28 de noviembre, no tiene nombre. ¿Cómo es esa historia? ¿La independencia de España no es de todos?

Que el Rector Flores explica que la matrícula se mantiene en $27.50 por semestre, pero sin el subsidio podría estar alcanzando los $2,500. ¡Estudien, estudien!

Que ayer en una misa dominical matutina, el cura dedicó el final del sermón a compartir su punto de vista de los auxilios económicos del IFARHU, pero sin llegar a un aquelarre o exorcismo.

Que ya el yate del amor entre políticos no es relevante. Ahora lo son la Apps del Tribunal Electoral, a quién designará la Tremenda Corte por Heriberto y los auxilios económicos del IFARHU.

Que deberían publicar también la lista de auxilios económicos de julio de 2014 a junio de 2019 con "El Tortugón" y cuántos de los que lo recibieron han aportado algo a la patria en compensación.

Que verán que saldrán más de uno que dirá que eso sería una invasión a la privacidad publicar esa lista con nombres, apellidos y montos de chen chen de auxilio económico, para evitar que se conozcan los favorecidos.

Que de acuerdo a las entrevistas en la Tremenda Corte, había 4 grupos de aspirantes, los institucionales que son o fueron del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, los teóricos de la materia, pero con espadas vírgenes y los que están buscando un salario o un mejoramiento socio económico.

Que el cuarto grupo es liderado por el profesor Miguel Antonio Bernal quien propugna sacudir el Tribunal Electoral, donde nada se ha hecho bien y todo hay que hacerlo de nuevo y de cero. Roncabalao a Lalo Valdés y a los aspirantes institucionales.

Que el que los aspirantes aprovecharán la transmisión por el Canal You Tube de la Tremenda Corte para darse a conocer no sorprende, lo que sorprende es que un par de Tremendos Jueces hicieran taquilla. De todas maneras fue un avance el transmitir las entrevistas. Los únicos que perdieron, fueron los primeros entrevistados, pero eso no le resta mérito a la transparencia.

Que de seguro varios Tremendos Jueces llegarán hoy a la Tremenda Corte con magulladuras y torceduras, por el matraqueo del fin de semana a favor del ungido o de la ungida o para que no tomen en cuenta a uno o a otra.

Que el exprimer ministro "BoJo" se retiró repentinamente de la contienda, dejando el camino para el ex canciller Rishi Sunak.

Contenido Premium: 0